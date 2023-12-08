Підвищення тарифу на передачу електроенергії буде коштувати економіці понад 13 млрд, - нардеп

Сумарні втрати економіки від пропонованого зайвого підвищення тарифу "Укренерго" на передачу та на диспетчерське управління за розрахунками Федерації роботодавців України складуть 13,2 млрд грн в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського.

"Це значні кошти, які могли б бути інвестовані або сплачені у вигляді податків. Очевидно, що підвищення призведе до зниження конкурентоздатності української продукції і, як наслідок, до втрати ринків збуту, скорочення працівників і зменшення валютних надходжень від експорту. Це є неприпустимим", - сказав він.

Іншим аргументом проти зміни тарифів Кисилевський називає прогнозоване зростання ВВП в 2024 році. Зокрема, Нацбанк передбачає зростання на 3,6%, Міністерство економіки - на 5%. Збільшення ВВП супроводжується зростанням споживання електроенергії, а відповідно - обсяг передачі електроенергії мережами Укренерго зросте. Тож є підстави вважати, що надходження Укренерго зростуть навіть при незмінному розмірі тарифів.

"Я вважаю пропоноване підвищення необґрунтованим і виступаю за збереження тарифів Укренерго на існуючому рівні", - резюмував Кисилевський.

Нагадаємо, НКРЕКП схвалила проект постанови про встановлення на наступний рік тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії в розмірі 592,89 грн/мВт.год та на диспетчеризацію - 100,37 грн/мВт.год. При тому, що цього року тарифи на передачу та диспетчеризацію зростали вже тричі, і стали на вищими на 40% та 54% відповідно.

Очікується, що кошти від підвищення Укренерго спрямує на погашення кредитів. Водночас, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський заявив, що компанія може вдатися до реструктуризації боргу.