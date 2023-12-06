Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до падіння експорту та втрати валютної виручки, - експерти

Зайве підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії, яке ініціює "Укренерго", призведе до втрати конкурентоспроможності нашої продукції, а відповідно - до падіння обсягів експорту та скорочення валютної виручки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментарі експертів.

У виданні нагадали, що тарифи "Укренерго" для підприємств стабільно зростали, і тільки цього року тариф на передачу електроенергії підіймався вже тричі - у січні, квітні та липні. Зараз він складає 485,1 грн/мВт.год, що на 40% більше, ніж торік.

Також синхронно, і навіть більшим темпом зростає і тариф за диспетчерське управління, сягнувши 95,54 грн/МВт.год - збільшення у порівнянні з минулим роком складає 54%. Тепер Укренерго хоче підвищити тарифи ще раз.

"За оцінками Федерації роботодавців України, у такому разі в наступному році прийдеться сплатити за передачу та диспетчеризацію електроенергії на 13,2 млрд грн більше. Цей додатковий фінансовий тягар на бізнес під час війти може призвести до негативних наслідків для національної економіки. В умовах російської агресії проти України стабільність роботи промисловості надважлива в контексті поточного забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань, допомоги населенню та подальших планів з відновлення руйнувань, які зазнала наша держава", - заявили виданню у ФРУ.

Позицію профільної асоціації підтримує і заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"Підвищення призведе до зниження конкурентоздатності української продукції і, як наслідок, до втрати ринків збуту, скорочення працівників і зменшення валютних надходжень від експорту. Це є неприпустимим", - зазначив він.

Про зниження конкурентоздатності внаслідок підвищення тарифів "Укренерго" говорить і президент об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Якщо будуть зростати тарифи, то це означатиме, що українська продукція буде менш конкурентоздатною на світовому ринку і відповідно ми менше зможемо продати", - говорить Каленков.

Як відомо, державний монополіст "Укренерго" виступає за підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Очікується, що після підвищення тарифів дохід компанії виросте до 58,7 млрд грн. Кошти від підвищення спрямують на погашення кредитів компанії.

Своєю чергою, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський заявив, що реструктуризація боргів це популярна практика, яку використовують країни всього світу для зменшення кредитного навантаження.