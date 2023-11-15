Підвищення тарифу на передачу електроенергії прискорить зупинку підприємств, - експерт

"Галузь від початку війни знаходиться в без перебільшення критичній ситуації. Будь-які додаткові чинники, які негативно впливають на наш фінансовий стан, неодмінно призведуть до ще більш складного положення, в якому опиняться як власники підприємств, так і працівники. У нас фактично безконтрольно зараз підвищуються залізничні тарифи, тарифи, пов’язані з електроенергією. Такими діями ми просто прискорюємо повну зупинку наших підприємств", - наголосив Біленький.

Він зауважив, що навіть до війни українському бізнесу приходилося жорстко конкурувати на світових ринках. Зараз же, коли логістика подорожчала, а тарифи підвищують, конкурувати стало практично неможливо.

"Зараз, коли ми маємо добре ставлення наших закордонних кредиторів до проблем, які є у наших державних корпорацій, потрібно максимально використовувати цей потенціал та домовлятися про відстрочення виплат за кредитами. Звісно, набагато простіше за традицією підвищити тарифи і перекласти всі свої проблеми на споживачів. Але споживачі сьогодні і споживачі до війни - це дуже різні споживачі, які об’єктивно вже не можуть задовольняти всі забаганки перелічених державних корпорацій", - резюмував експерт.

Як відомо, "Укренерго" виступило з ініціативою підвищити тариф на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.