ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії серйозно вдарить по економіці, - експерт

Україна, Четвер 20 листопада 2025 15:56
UA EN RU
Підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії серйозно вдарить по економіці, - експерт Фото: експерт вважає, що підвищення тарифу на диспетчеризацію електроенергії серйозно вдарить по економіці (facebook.com)
Автор: Сергій Новіков

Схвалений Нацкомісією з регулювання енергетики проект, яким тариф на диспетчеризацію електроенергії зростає на 11%, матиме дуже серйозні наслідки для економіки, адже додатково вимиє із реального сектору майже 1,5 млрд грн.

Про це заявили в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), та закликали НКРЕКП утримати цей тариф на поточному рівні, пише РБК-Україна.

"Таке зростання є необгрунтованим і створює серйозну загрозу для української економіки. В умовах війни додаткове фінансове навантаження в 1,4 млрд грн, разом з іншими несприятливими чинниками, матиме важкі наслідки для української економіки - включно з припиненням діяльності багатьох підприємств, які є основою для підтримки Збройних Сил, населення та майбутнього відновлення", - зауважили в ICC Ukraine.

Водночас, у Комітеті звернули увагу голови НКРЕКП на те, що існує суттєвий потенціал для оптимізації витрат "Укренерго" - про це свідчить експертний аналіз структури тарифу "Укренерго".

"Тариф передбачає зростання витрат на врегулювання системних обмежень на 29%, до 3,4 млрд грн. Таке значне збільшення, при одночасному зменшенні обсягу передачі електроенергії на 4%, є необгрунтованим - витрати мали би не рости, а скоротитися мінімум до 2,6 млрд грн", - наголосили в ICC Ukraine.

Також у структурі тарифу передбачене різке зростання "витрат на допоміжні послуги" - з 11 до 16 млрд грн, тобто на 44%. Це зростання теж не обгрунтоване належним чином.

"Аналіз фактичних даних свідчить, що підстав для утримання навіть поточного рівня витрат за цією статтею немає. Тому слід закладати витрати на рівні 2025 року - тобто, 11 млрд грн", - підкреслили в ICC Ukraine.

Також економічно необгрунтованим є рішення включити до тарифу 2,4 млрд грн на погашення боргових зобов’язань: це зменшить прибуток "Укренерго", а відповідно, скоротить податкові надходження до держбюджету на 0,7 млрд грн. Тому доцільно тимчасово відтермінувати погашення основної суми боргу, і виплачувати лише відсотки, кажуть в ICC Ukraine.

"Враховуючи небезпеку безконтрольного зростання тарифного навантаження та широкі можливості оптимізації витрат Укренерго, ICC Ukraine просить НКРЕКП перерахувати витрати диспетчерського управління і встановити тариф на рівні на 84,10 грн/МВт*год", - резюмується у заяві.

Раніше українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) також звернулася до уряду та НКРЕКП із закликом не допустити підвищення тарифів "Укренерго" на передачу та диспетчерське управління електроенергією у 2026 році, адже це може призвести до зупинок роботи феросплавних підприємств.

Раніше в Міжнародній торгово-промисловій палаті ICC Ukraine заявили, що підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15%, проект якого опублікувала Нацкомісія з регулювання енергетики, є необгрунтованим і матиме серйозні наслідки для української економіки.

Натомість "Укренерго" має суттєвий потенціал для оптимізації своїх витрат, і це дозволяє в перспективі навіть знизити тариф з нинішніх 686,23 до 650,36 грн/МВт-год.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Укренерго
Новини
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Трамп схвалив "мирний план" щодо закінчення війни РФ проти України, - NBC News
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті