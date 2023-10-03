Підвищення тарифів на залізничні перевезення знищить конкурентоздатність української продукції, - експерт

Зростання тарифів на залізничні перевезення, яке ініціює "Укрзалізниця", призведе до того, що наша продукція втратить конкурентоспроможність. Необхідно вести переговори з бізнесом і шукати розумні компроміси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимира Щелкунова.

"У нас і так є проблеми в багатьох галузях. Якщо збільшити тарифи на залізничні перевезення, ми втратимо конкурентоздатність нашої продукції. Нам і так невесело зараз експортувати, а ми ще збільшимо проблеми", - підкреслив Щелкунов.

Водночас він зауважив: тарифи повинні бути обгрунтовані, і базуватися не на емоціях, а економічній доцільності. Необхідно все прорахувати та обговорити з бізнесом – адже, якщо промисловість через зростання тарифу просто зупиниться, Укрзалізниця нічого не возитиме і так само отримає збитки.

"Ми втратимо ринки збуту, бо не будемо конкурентоздатні з продукцією, яку везе Китай, Індія та інші наші європейські партнери. Втративши конкурентоздатність, зупиниться виробництво, тому що воно не може працювати у збиток. Далі що? Послуги залізниці стануть нікому не потрібні", - акцентував Щелкунов.

Він також закликав держкомпанію та бізнес сісти за стіл переговорів, провести відкриті дискусії щодо ситуації, яка склалася, та досягти компромісу.

"Залізниця не буде так безпардонно, як кажуть, підвищувати тарифи. Тому що вона розуміє, що її послуги потім будуть нікому не потрібні. Все має бути обраховано економічно, іміджево і організаційно. Тому я пропоную зробити двосторонню робочу зустріч і знайти компроміс", - резюмував експерт.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір "Укрзалізниці" переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% - це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

У свою чергу директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк заявив, що підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення є недоцільним, адже промисловість України наразі перебуває у вкрай важкому стані.