Підвищення тарифів на вантажні перевезення викликає великі питання до ефективності роботи УЗ, - експерт

"Наслідки від підвищення мають бути прораховані, тому що це, по суті, перерозподіл коштів: гроші забирають з бізнесу і направляють на залізничний транспорт. Тобто, у бізнесу стає менше грошей, а у державних компаній - більше. І це споконвічна дискусія, чи є у цих державних монополій ефективність", - каже Тарасенко.

Водночас він зауважив, що бізнес готовий платити більше за послуги, але у разі, якщо ці послуги надаються якісно, а підвищення – всебічно обгрунтоване. Але наразі не виконана жодна з цих умов.

"Підвищення має бути перш за все обґрунтованим, а по-друге - вести до того, що підвищується якісь послуг. Але за досвідом останніх, може, 10, а, може, й усіх 30 років цього не відбувається. І підвищення тарифів - дуже велике питання до ефективності роботи цих компаній державної монополії", - підкреслив Тарасенко.

За його словами, наслідки від підвищення тарифів будуть вкрай негативними - адже наразі ситуація на зовнішніх ринках складається для українських експортерів погано.

"Зараз на світових ринках дуже несприятлива ситуація, тож ми прогнозуємо зменшення експорту сталі з України на 15% - і це за умови, що тарифи лишаться без змін. До того ж, наступного року, ймовірно, не буде подовжений режим безмитної торгівлі з ЄС через агресивний експорт агропродукції. Крім того, існує багато серйозних ризиків, серед яких - постачання електроенергії та коксівного вугілля. Тому підвищення вантажних тарифів УЗ - це зовсім і невчасно, і вкрай болюче", - резюмував експерт.

Нагадаємо, завдяки зростанню обсягів перевезень Укрзалізниця за результатами трьох кварталів року отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку, а її виторг зріс до 78 млрд грн. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, і через це ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.