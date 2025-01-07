Повышение тарифов на грузовые перевозки вызывает большие вопросы к эффективности работы УЗ, - эксперт

"Последствия от повышения должны быть просчитаны, потому что это, по сути, перераспределение средств: деньги забирают из бизнеса и направляют на железнодорожный транспорт. То есть, у бизнеса становится меньше денег, а у государственных компаний - больше. И это извечная дискуссия, есть ли у этих государственных монополий эффективность", - говорит Тарасенко.

В то же время он отметил, что бизнес готов платить больше за услуги, но в случае, если эти услуги предоставляются качественно, а повышение - всесторонне обосновано. Но пока не выполнено ни одно из этих условий.

"Повышение должно быть прежде всего обоснованным, а во-вторых - вести к тому, что повышается какие-то услуги. Но по опыту последних, может, 10, а, может, и всех 30 лет этого не происходит. И повышение тарифов - очень большой вопрос к эффективности работы этих компаний государственной монополии", - подчеркнул Тарасенко.

По его словам, последствия от повышения тарифов будут крайне негативными - ведь сейчас ситуация на внешних рынках складывается для украинских экспортеров плохо.

"Сейчас на мировых рынках очень неблагоприятная ситуация, поэтому мы прогнозируем уменьшение экспорта стали из Украины на 15% - и это при условии, что тарифы останутся без изменений. К тому же, в следующем году, вероятно, не будет продлен режим беспошлинной торговли с ЕС из-за агрессивного экспорта агропродукции. Кроме того, существует много серьезных рисков, среди которых - поставки электроэнергии и коксующегося угля. Поэтому повышение грузовых тарифов УЗ - это совсем и несвоевременно, и крайне болезненно", - резюмировал эксперт.

Напомним, благодаря росту объемов перевозок Укрзализныця по результатам трех кварталов года получила 1,7 млрд грн чистой прибыли, а ее выручка выросла до 78 млрд грн. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы, и поэтому инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.