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Підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до втрати зарубіжних ринків, - ICC Ukraine

Середа 27 вересня 2023 11:30
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Підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до втрати зарубіжних ринків, - ICC Ukraine Фото: підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до втрати зарубіжних ринків (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлія Бойко

Підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення призведе до здорожчання собівартості української продукції, а відтак - до втрати позицій на міжнародних ринках збуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимира Щелкунова.

"ІСС Ukraine в ситуації з тарифами виходить з двох головних речей. Перше: тарифи мають бути обгрунтовані. Друге: якщо можна знайти інший вихід, і не здорожчувати вітчизняну продукцію на іноземних ринках, слід такий шлях шукати", - наголосив Щелкунов.

Він акцентував: "Укрзалізниця" повинна провести відкритий діалог з бізнесом, перш за все тим, який використовує ці послуги природнього монополіста, і пояснити, чому приймається таке рішення. Адже воно торкнеться провідних українських галузей економіки - хімії, металургії, аграрного сектору.

"Саме ці галузі напряму відчують на собі підвищення тарифів. А це - експортний напрямок. Відповідно - збільшується собівартість продукції, зменшується конкурентноспроможність, ми втрачаємо ринки. Будемо прагматичні: світ допомагає нам у війні, але на ринках не поступиться. Відтак виникне загроза зменшення товарообігу, зменшення надходжень валюти в країну, та зменшення перевезень УЗ. Тому слід сідати і все обговорювати", - підкреслив Щелкунов.

На його думку, у випадку нестачі інвестицій у залізничну інфраструктуру, необхідно активізувати переговори з країнами-партнерами, та залучити цільову допомогу. Наразі ж підвищення тарифів на залізничні перевезення для промисловості - невчасне.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір УЗ переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% - це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Раніше голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова заявила, що чергове підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, яке ініціює УЗ, спричинить погіршення економічної ситуації, та спровокує бізнес релокувати виробництво в інші країни.

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