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Повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к потере зарубежных рынков, - ICC Ukraine

Среда 27 сентября 2023 11:30
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Повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к потере зарубежных рынков, - ICC Ukraine Фото: повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к потере зарубежных рынков (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

Повышение тарифа на железнодорожные грузовые перевозки приведет к удорожанию себестоимости украинской продукции, а затем - к потере позиций на международных рынках сбыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова.

"ІСС Ukraine в ситуации с тарифами исходит из двух главных вещей. Первое: тарифы должны быть обоснованы. Второе: если можно найти другой выход и не удорожать отечественную продукцию на иностранных рынках, следует такой путь искать", - подчеркнул Щелкунов.

Он акцентировал, что "Укрзализныця" должна провести открытый диалог с бизнесом, прежде всего тем, который использует эти услуги естественного монополиста, и объяснить, почему принимается такое решение. Ведь оно коснется ведущих украинских отраслей экономики - химии, металлургии, аграрного сектора.

"Именно эти отрасли напрямую ощутят на себе повышение тарифов. А это - экспортное направление. Соответственно - увеличивается себестоимость продукции, уменьшается конкурентоспособность, мы теряем рынки. Будем прагматичны: мир помогает нам в войне, но на рынках не уступит. Следовательно, возникнет угроза уменьшения товарооборота, уменьшение поступлений валюты в страну, и уменьшение перевозок УЗ. Поэтому следует садиться и все обсуждать", - подчеркнул Щелкунов.

По его мнению, в случае нехватки инвестиций в железнодорожную инфраструктуру необходимо активизировать переговоры со странами-партнерами и привлечь целевую помощь. Пока же повышение тарифов на железнодорожные перевозки для промышленности - несвоевременно.

Напомним, на днях стало известно о намерении УЗ пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%. Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% - это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

Ранее председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова заявила, что очередное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое инициирует УЗ, повлечет за собой ухудшение экономической ситуации, и спровоцирует бизнес релокировать производство в другие страны.

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Укрзализныця вагони
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