Підвищення тарифів УЗ просять відкласти: аграрії звернулися до прем'єра Корецького

Зокрема, йдеться про індексацію вантажних тарифів на 30% та підвищення вартості порожнього пробігу вагонів на 60%. Відповідне звернення також направили профільним міністрам і голові правління "Укрзалізниці" Олександру Перцовському.

Підвищення тарифів в умовах кризи

В асоціаціях наголошують, що уряд готується підвищити тарифи на тлі блокування морських портів, систематичних атак на портову інфраструктуру, зростання собівартості агровиробництва та падіння цін на сільськогосподарську продукцію.



Через зупинку морського експорту аграрії змушені переорієнтовувати продукцію на західний кордон.

Водночас пропускна спроможність залізничних переходів із країнами ЄС становить близько 1 млн тонн агропродукції на місяць за потреби у 5,6 млн тонн.

Чому нові тарифи УЗ не вирішать проблем, а спричинять збитки для бізнесу та бюджету

Аграрії підкреслили, що підвищення тарифів не вирішить фінансових проблем "Укрзалізниці": через обмежену пропускну спроможність експортних маршрутів обсяги перевезень не зростуть, а накопичення вагонів на кордоні може знову спричинити дефіцит рухомого складу та різке подорожчання його оренди.



У зверненні уряд просять відкласти підвищення тарифів, переглянути модель тарифоутворення та запровадити електронну чергу на навантаження у напрямку західних переходів.

В асоціаціях підкреслюють, що нинішнє рішення уряду може перекласти проблеми державної монополії на бізнес, який уже працює на межі збитковості.

Наслідками можуть стати скорочення виробництва, падіння експорту, втрата валютної виручки та нові збитки для бюджету.

Раніше з таким зверненням до уряду виступили також промисловці: вони попередили про ризик значних втрат, скорочення виробництва та виведення у простій ряду підприємств, що негативно вплине на доходи держбюджету та зайнятість.