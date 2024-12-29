Підвищення тарифів на транспортування газу на 356% та 305% матиме серйозні наслідки для галузі, - EBA

Європейська бізнес асоціація (EBA) висловила серйозне занепокоєння щодо проєкту постанови НКРЕКП про встановлення нових тарифів на послуги транспортування природного газу на 2025-2029 роки. За даними експертів Асоціації, документ передбачає безпрецедентне зростання тарифів: на 356% для точок входу та на 305% для точок виходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт асоціації.

Представники бізнес-спільноти наголошують на відсутності прозорості у процесі встановлення тарифів.

"Обговорення проєктів рішень НКРЕКП щодо тарифів не проводяться, хоча розрахункові дані для тарифів Оператора ГТСУ не віднесені до категорій інформації з обмеженим доступом", - зазначають експерти EBA.

У разі припинення транзиту газу з 2025 року, за інформацією Асоціації, кількість активних компресорних станцій може скоротитися з 73 до 20-25. У зв'язку з цим, ЄБА пропонує виключити з тарифів станції, що не використовуються, та провести інвентаризацію активів Оператора ГТСУ.

Експерти також звертають увагу на можливість зниження витрат ОГТСУ завдяки участі у біржовій торгівлі, де український газ на 20% дешевший за імпортний.

"При розрахунках тарифів доцільно враховувати саме прогноз ціни природного газу на українському газовому ринку", - наголошують в Асоціації.

EBA попереджає про негативний вплив підвищення тарифів на галузь.

"Зростання фінансового навантаження на газовидобувні компанії призведе до зниження інвестицій у розробку нових родовищ та свердловин, що зменшить обсяги видобутку газу та потенційно посилить залежність від імпорту", - застерігають експерти.

У зв'язку з цим, асоціація закликає НКРЕКП залишити тарифи на поточному рівні та забезпечити прозорість процесу їх встановлення. Асоціація також пропонує залучити представників бізнесу до розробки методики визначення рівня тарифів з урахуванням обсягів транзиту та видобутку газу.