Повышение тарифов на транспортировку газа на 356% и 305% будет иметь серьезные последствия для отрасли, - EBA
Европейская бизнес ассоциация (EBA) выразила серьезное беспокойство относительно проекта постановления НКРЭКУ об установлении новых тарифов на услуги транспортировки природного газа на 2025-2029 годы. По данным экспертов Ассоциации, документ предусматривает беспрецедентный рост тарифов: на 356% для точек входа и на 305% для точек выхода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ассоциации.
Представители бизнес-сообщества отмечают отсутствие прозрачности в процессе установления тарифов.
"Обсуждение проектов решений НКРЭКУ по тарифам не проводятся, хотя расчетные данные для тарифов Оператора ГТСУ не отнесены к категориям информации с ограниченным доступом", - отмечают эксперты EBA.
В случае прекращения транзита газа с 2025 года, по информации Ассоциации, количество активных компрессорных станций может сократиться с 73 до 20-25. В связи с этим, ЕБА предлагает исключить из тарифов станции, которые не используются, и провести инвентаризацию активов Оператора ГТСУ.
Эксперты также обращают внимание на возможность снижения расходов ОГТСУ благодаря участию в биржевой торговле, где украинский газ на 20% дешевле импортного.
"При расчетах тарифов целесообразно учитывать именно прогноз цены природного газа на украинском газовом рынке", - отмечают в Ассоциации.
EBA предупреждает о негативном влиянии повышения тарифов на отрасль.
"Рост финансовой нагрузки на газодобывающие компании приведет к снижению инвестиций в разработку новых месторождений и скважин, что уменьшит объемы добычи газа и потенциально усилит зависимость от импорта", - предостерегают эксперты.
В связи с этим, ассоциация призывает НКРЭКУ оставить тарифы на текущем уровне и обеспечить прозрачность процесса их установления. Ассоциация также предлагает привлечь представителей бизнеса к разработке методики определения уровня тарифов с учетом объемов транзита и добычи газа.
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