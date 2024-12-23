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Підвищення тарифів на транспортування газу вплине на промисловість та рівень інфляції, - експерт

Фото: підвищення тарифів на транспортування газу вплине на промисловість та рівень інфляції (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Збільшення тарифів на газ матиме значний вплив на промисловий сектор України та може призвести до зростання інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.

За словами Петренка, підвищення тарифів насамперед позначиться на вартості газу для промислового сектору. 

"Збільшення тарифів, воно в першу чергу вплине на вартість газу в комерційному сегменті, тобто для промисловості", - зазначив експерт.
 
Петренко також підкреслив, що наразі діє мораторій на підвищення тарифів. Однак, незважаючи на це, зростання цього тарифу все одно матиме наслідки для економіки.
 
"Водночас, з урахуванням діючого мораторію на підвищення тарифів, своєї продукції, яку вона виробляє, яка в тому числі купується побутовими споживачами, населенням України. Відповідно, це підвищить інфляцію", - додав Петренко.
 
Експерт наголосив, що підвищення тарифів на транспортування газу для промисловості може призвести до зростання цін на товари та послуги, що в кінцевому підсумку вплине на загальний рівень інфляції в країні.
 
Раніше засновниця Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак заявила, що підвищення тарифів на транспортування газу може нашкодити державному сектору. Вона наголошує, що Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має пояснити таке рішення.

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