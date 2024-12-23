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Повышение тарифов на транспортировку газа повлияет на промышленность и уровень инфляции, - эксперт

Фото: повышение тарифов на транспортировку газа повлияет на промышленность и уровень инфляции (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Увеличение тарифов на газ окажет значительное влияние на промышленный сектор Украины и может привести к росту инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

По словам Петренко, повышение тарифов прежде всего скажется на стоимости газа для промышленного сектора.

"Увеличение тарифов, оно в первую очередь повлияет на стоимость газа в коммерческом сегменте, то есть для промышленности", - отметил эксперт.

Петренко также подчеркнул, что сейчас действует мораторий на повышение тарифов. Однако, несмотря на это, рост этого тарифа все равно будет иметь последствия для экономики.

"В то же время, с учетом действующего моратория на повышение тарифов, своей продукции, которую она производит, которая в том числе покупается бытовыми потребителями, населением Украины. Соответственно, это повысит инфляцию", - добавил Петренко.

Эксперт подчеркнул, что повышение тарифов на транспортировку газа для промышленности может привести к росту цен на товары и услуги, что в конечном итоге повлияет на общий уровень инфляции в стране.

Ранее основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак заявила, что повышение тарифов на транспортировку газа может навредить государственному сектору. Она отмечает, что Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) должна объяснить такое решение.

 

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