Підвищення тарифів на транспортування газу спричинить падіння державного видобутку, - експерт

"Тобто всі мають зрозуміти, що для того, щоб природний газ, він рухався територією України, необхідно використовувати потужності, використовувати трубопроводи, і за це оплачується тариф", – пояснив він.

Він також зауважив, що для промисловості підвищення тарифів призведе до збільшення вартості газу, що, у свою чергу, підвищить вартість продукції.



"Знову ж таки це буде залежати від тої ситуації, яка буде, але зараз ми бачимо заяви промисловості, з урахуванням питання з електропостачанням, з урахуванням підвищення інших тарифів, загалом логістичних. Це може підвищити, зменшити їхню конкурентоздатність та підвищити вартість відповідно їхньої продукції. Там, відповідно, від 10 до 15-20% залежно від сектору економіки", – підкреслив Петренко.



Він нагадав, що в умовах воєнного стану вартість газу для населення не зміниться до кінця опалювального сезону.



"Вартість газу для населення є фіксованою, сталою, є мораторій на її збільшення", – сказав Петренко.

Однак, за його словами, для видобувних компаній це матиме серйозні наслідки.



"Це означатиме, що ключова державна компанія «Укргазвидобування», яка є державна і видобуває газ в першу чергу для потреб населення, вона матиме менше коштів для інвестиції в буріння", – зазначив Петренко.



Він попередив, що за таких умов видобуток газу в Україні почне зменшуватися уже з 2025 року. А це негативно вплине на податкові надходження та загальний обсяг газу, доступного для країни.



Нагадаємо, Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) вважає, що різке підвищення тарифів на транспортування газу у 4,5 рази може призвести до скорочення інвестицій, падіння обсягів видобутку газу та фінансових проблем для галузі. Для мінімізації наслідків ICC Ukraine пропонує провести інвентаризацію активів Оператора ГТС і не змінювати тарифи.