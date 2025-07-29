UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Підвищення прайс-кепів не тягне за собою зростання цін, - експерт

Фото: підвищення прайс-кепів не тягне за собою зростання цін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Перегляд граничних цін на ринку електроенергії не означає автоматичного подорожчання ресурсу, а навпаки - відкриває шлях для критично важливого імпорту в пікові години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, коментуючи рішення НКРЕКП від 25 липня.

"Підкреслюю для ЗМІ, що зміна граничних цін не дорівнює автоматичному збільшенню ціни, а відкриває можливості імпорту коли він необхідний",
 - наголосив Омельченко.

За його словами, чинні обмеження створювали бар’єри для постачання електроенергії з Європи саме тоді, коли вона найбільше потрібна - у вечірні години пікового навантаження.

"Це рішення сприятиме покриттю дефіциту е/е за рахунок імпорту у вечерні піки", - зазначив експерт.

Він також підкреслив, що навіть до перегляду лише близько 16% погодинних цін наближалися до стелі прайс-кепів - отже, зміна граничних рівнів не є каталізатором здорожчання.

Крім того, перегляд прайс-кепів - це і крок до повноцінної інтеграції українського ринку з європейським.

Нагадаємо, 25 липня НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні години - з 17:00 до23:00, коли навантаження на енергосистему є найвищим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія