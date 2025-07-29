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Повышение прайс-кепов не влечет за собой рост цен, - эксперт

Фото: повышение прайс-кепов не влечет за собой рост цен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Пересмотр предельных цен на рынке электроэнергии не означает автоматического подорожания ресурса, а наоборот - открывает путь для критически важного импорта в пиковые часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, комментируя решение НКРЭКУ от 25 июля.

"Подчеркиваю для СМИ, что изменение предельных цен не равно автоматическому увеличению цены, а открывает возможности импорта когда он необходим",
- подчеркнул Омельченко.

По его словам, действующие ограничения создавали барьеры для поставок электроэнергии из Европы именно тогда, когда она больше всего нужна - в вечерние часы пиковой нагрузки.

"Это решение будет способствовать покрытию дефицита э/э за счет импорта в вечерние пики", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что даже до пересмотра лишь около 16% почасовых цен приближались к потолку прайс-кэпов - следовательно, изменение предельных уровней не является катализатором подорожания.

Кроме того, пересмотр прайс-кэпов - это и шаг к полноценной интеграции украинского рынка с европейским.

Напомним, 25 июля НКРЭКУ приняла решение о повышении предельных цен (прайс-кэпов) на электроэнергию в вечерние часы - с 17:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему является самой высокой.

 

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Электроэнергия