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Підвищення прайс-кепів не тягне за собою зростання цін, - експерт

Вівторок 29 липня 2025 19:44
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Підвищення прайс-кепів не тягне за собою зростання цін, - експерт Фото: підвищення прайс-кепів не тягне за собою зростання цін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Перегляд граничних цін на ринку електроенергії не означає автоматичного подорожчання ресурсу, а навпаки - відкриває шлях для критично важливого імпорту в пікові години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, коментуючи рішення НКРЕКП від 25 липня.

"Підкреслюю для ЗМІ, що зміна граничних цін не дорівнює автоматичному збільшенню ціни, а відкриває можливості імпорту коли він необхідний",
- наголосив Омельченко.

За його словами, чинні обмеження створювали бар’єри для постачання електроенергії з Європи саме тоді, коли вона найбільше потрібна - у вечірні години пікового навантаження.

"Це рішення сприятиме покриттю дефіциту е/е за рахунок імпорту у вечерні піки", - зазначив експерт.

Він також підкреслив, що навіть до перегляду лише близько 16% погодинних цін наближалися до стелі прайс-кепів - отже, зміна граничних рівнів не є каталізатором здорожчання.

Крім того, перегляд прайс-кепів - це і крок до повноцінної інтеграції українського ринку з європейським.

Нагадаємо, 25 липня НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні години - з 17:00 до23:00, коли навантаження на енергосистему є найвищим.

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