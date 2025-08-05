Підвищення прайс-кепів стратегічно важливе для проходження зими, - експерт

За словами експерта, рішення НКРЕКП не слід плутати зі зростанням тарифів, адже статистика першого ж дня після змін підтверджує: жодного стрибка цін не відбулося.

"Це не підняття цін, а збільшення можливостей для їх підняття, тому що щонайменше статистика першого дня, коли почав діяти новий діапазон цін, не показує суттєвих підвищень, себто, по суті, їх не відбулося", - наголосив Харченко.

Він нагадав, що протягом півтора року експерти неодноразово закликали НКРЕКП переглянути прайс-кепи, які фактично блокували імпорт.

"З дуже простої причини - ми рухаємось до опалювального сезону, цілком можна передбачити певний дефіцит генерації електроенергії в Україні, а тоді потрібен буде імпорт. А імпорт з Європи неможливий, коли в Європі ціна вища, ніж українські обмеження цін", - наголосив експерт.

Рішення Регулятора він назвав вчасним і стратегічно важливим для проходження зими.

"Вони відкрили можливість імпорту для зимового сезону в пікові години. Я вважаю, що це добре", - додав Харченко.

Водночас він закликав бізнес тверезо оцінювати ситуацію: "Шановним лобістам від промисловості я бажаю зрозуміти одну річ - дешевої електроенергії в Україні більше не буде. І протягом наступних десяти років її точно не буде".

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що зараз, коли ризик нових втрат генерації залишається високим, перегляд прайс-кепів є обґрунтованим кроком для забезпечення стабільності енергосистеми.