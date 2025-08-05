Повышение прайс-кепов стратегически важно для прохождения зимы, - эксперт

По словам эксперта, решение НКРЭКУ не следует путать с ростом тарифов, ведь статистика первого же дня после изменений подтверждает: никакого скачка цен не произошло.

"Это не поднятие цен, а увеличение возможностей для их поднятия, потому что по меньшей мере статистика первого дня, когда начал действовать новый диапазон цен, не показывает существенных повышений, то есть, по сути, их не произошло", - подчеркнул Харченко.

Он напомнил, что в течение полутора лет эксперты неоднократно призывали НКРЭКУ пересмотреть прайс-кэпы, которые фактически блокировали импорт.

"По очень простой причине - мы движемся к отопительному сезону, вполне можно предсказать определенный дефицит генерации электроэнергии в Украине, а тогда нужен будет импорт. А импорт из Европы невозможен, когда в Европе цена выше, чем украинские ограничения цен", - подчеркнул эксперт.

Решение Регулятора он назвал своевременным и стратегически важным для прохождения зимы.

"Они открыли возможность импорта для зимнего сезона в пиковые часы. Я считаю, что это хорошо", - добавил Харченко.

В то же время он призвал бизнес трезво оценивать ситуацию: "Уважаемым лоббистам от промышленности я желаю понять одну вещь - дешевой электроэнергии в Украине больше не будет. И в течение следующих десяти лет ее точно не будет".

Напомним, ранее директор энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что сейчас, когда риск новых потерь генерации остается высоким, пересмотр прайс-кэпов является обоснованным шагом для обеспечения стабильности энергосистемы.