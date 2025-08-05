ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Підвищення прайс-кепів стратегічно важливе для проходження зими, - експерт

Вівторок 05 серпня 2025 12:33
UA EN RU
Підвищення прайс-кепів стратегічно важливе для проходження зими, - експерт Фото: підвищення прайс-кепів стратегічно важливе для проходження зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Зміна граничних цін на електроенергію не призвела до зростання вартості ресурсу, але відкрила критично важливе "вікно" для імпорту енергії взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка.

За словами експерта, рішення НКРЕКП не слід плутати зі зростанням тарифів, адже статистика першого ж дня після змін підтверджує: жодного стрибка цін не відбулося.

"Це не підняття цін, а збільшення можливостей для їх підняття, тому що щонайменше статистика першого дня, коли почав діяти новий діапазон цін, не показує суттєвих підвищень, себто, по суті, їх не відбулося", - наголосив Харченко.

Він нагадав, що протягом півтора року експерти неодноразово закликали НКРЕКП переглянути прайс-кепи, які фактично блокували імпорт.

"З дуже простої причини - ми рухаємось до опалювального сезону, цілком можна передбачити певний дефіцит генерації електроенергії в Україні, а тоді потрібен буде імпорт. А імпорт з Європи неможливий, коли в Європі ціна вища, ніж українські обмеження цін", - наголосив експерт.

Рішення Регулятора він назвав вчасним і стратегічно важливим для проходження зими.

"Вони відкрили можливість імпорту для зимового сезону в пікові години. Я вважаю, що це добре", - додав Харченко.

Водночас він закликав бізнес тверезо оцінювати ситуацію: "Шановним лобістам від промисловості я бажаю зрозуміти одну річ - дешевої електроенергії в Україні більше не буде. І протягом наступних десяти років її точно не буде".

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що зараз, коли ризик нових втрат генерації залишається високим, перегляд прайс-кепів є обґрунтованим кроком для забезпечення стабільності енергосистеми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон
Новини
Обстріл Лозової: зросла кількість жертв наймасованішої атаки
Обстріл Лозової: зросла кількість жертв наймасованішої атаки
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському