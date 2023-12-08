Підвищення податків та стрибок долара: чим загрожує Україні зниження зовнішньої допомоги

"Якщо надходження зовнішнього фінансування будуть суттєво меншими за потреби, українській владі доведеться вдатись до контр-продуктивних та ризикованих заходів економічної політики, включаючи монетизацію бюджетного дефіциту та/або збільшення податкового навантаження", - йдеться в прогнозі.

Аналітики вважають, що Нацбанк, ймовірно, реагуватиме на зниження зовнішньої допомоги (та, відповідно, на падіння золотовалютних резервів) девальвацією гривні та підвищенням ключової ставки.

"Зважаючи на всі ризики, ми очікуємо, що міжнародні партнери схвалять нові пакети економічної підтримки України і забезпечать близько 40 млрд доларів прямого бюджетного фінансування у 2024 році, хоча не виключена затримка з виділенням коштів на початку наступного року", - прогнозують у Dragon Capital.

Очікується, що найбільші обсяги фінансової підтримки в обсязі 18 млрд євро надійдуть від ЄС в рамках о нового 4-річного пакету підтримки на суму 50 млрд євро. Ще 12 млрд доларів у вигляді грантів надійде від США, 5,4 млрд доларів складуть заплановані позики від МВФ і 4,0 млрд доларів від інших партнерів.

План на випадок зменшення допомоги

Як повідомляло РБК-Україна, в умовах невизначеності із фінансуванням держбюджету-2024 за рахунок допомоги від США та Євросоюзу в Україні йде робота над підготовкою плану "Б". Якщо НБУ знову включить "друкарський верстат", ціни почнуть зростати, а курс долара піде вгору.

Україна вдалася до фінансування держбюджету 2022 за рахунок незабезпеченої емісії гривні Національним банком після початку війни. НБУ за рік викупив держоблігації на 400 млрд гривень. Цей обсяг можна порівняти з фінансовою допомогою Україні від США (450 млрд гривень).

Друк гривні став основною причиною зростання курсу долара на 50% у 2022 році та однією з причин інфляції у 26,6%.

У 2023 році від емісії гривні відмовилися, оскільки допомога від США та ЄС була стабільною. У результаті курс долара знизився на 6%, а інфляція знизилася до 5%.