Увімкнемо друкарський верстат? Який план "Б" у України, якщо фіндопомоги від Заходу не буде

В умовах невизначеності із фінансуванням держбюджету-2024 за рахунок допомоги від США та Євросоюзу в Україні йде робота над підготовкою плану "Б". Якщо НБУ знову включить "друкарський верстат", ціни почнуть зростати, а курс долара піде вгору.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Економити чи друкувати гроші? Чому Захід зволікає за допомогою України та який у влади план "Б" .

Співрозмовники видання, знайомі із фінансовою ситуацією, вважають, що при скороченні зовнішнього фінансування без секвестру вдасться прожити щонайменше перший квартал або навіть півроку. А за цей період можна буде вирішити проблеми із фінансуванням. Фактично, це можна буде назвати першим етапом плану "Б".

Як зазначається у матеріалі, якщо питання фінансування вирішити не вдасться, то доведеться вдатися до другого етапу - урізання програм та перерозподіл податків. Якщо і це не допоможе уряду втриматися "на плаву", доведеться вживати крайнього заходу - "включати друкарський верстат". Тоді про низьку інфляцію та стабільний валютний курс доведеться забути. Але такий варіант вважають украй малоймовірним і чиновники, з яким спілкувалося РБК-Україна, та економісти.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук не бачить питань, які не вирішуються. "Схоже, що всі партнери готові продовжити зберігати фінансову підтримку Україні, однак триває дискусія про обсяги допомоги. Звичайно, найскладніша ситуація зі США, однак і тут скоріше питання у тому, коли і які обсяги підтримки отримає Україна, а не в тому, чи отримає її в принципі", - зазначив Ваврищук.

За його словами, для України критична сума на наступний рік - 30 млрд доларів. Це те, що необхідно, щоб НБУ міг зберігати стабільність валютного ринку без використання резервів. Для бюджету ж необхідна сума - понад 40 млрд доларів. Якщо не вдасться залучити ці гроші до бюджету із зовнішніх джерел, альтернативою, на думку Ваврищука, частково може бути збільшення купівлі ОВДП банками, а також відновлення практики купівлі ОВДП Національним банком.

План "Б" в уряді готують на крайній випадок, а поки що продовжують вести переговори з партнерами. Співрозмовники видання у владі впевнені, що домовитися з ЄС про збільшення фінансування на 2024 рік таки вдасться. Так само як і досягти позитивного результату від США, наголошується в матеріалі.

"Друкарський верстат"

Україна вдалася до фінансування держбюджету 2022 за рахунок незабезпеченої емісії гривні Національним банком після початку війни. НБУ за рік викупив держоблігації на 400 млрд гривень. Цей обсяг можна порівняти з фінансовою допомогою Україні від США (450 млрд гривень).

Друк гривні став основною причиною зростання курсу долара на 50% у 2022 році та однією з причин інфляції у 26,6%.

У 2023 році від емісії гривні відмовилися, оскільки допомога від США та ЄС була стабільною. У результаті курс долара знизився на 6%, а інфляція знизилася до 5%.

За даними НБУ, обсяг фінансової підтримки цього року перевищить 45 млрд доларів, з яких станом на кінець жовтня отримано вже понад 35 млрд доларів (з них 24,3 млрд доларів кредити).

У 2024-2025 роках офіційне фінансування залишатиметься значним, хоч і поступово зменшуватиметься - до 38,5 і 25,0 млрд доларів відповідно.