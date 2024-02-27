Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні

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Індексація пенсій

Планова індексація пенсійних виплат в Україні щорічно відбувається в березні. В уряді заявили, що цьогоріч пенсії буде підвищено майже на 8% з огляду на інфляцію та величину середньої заробітної плати.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, з 1 березня середній розмір підвищення складе 322 грн, а середня пенсія зросте до 5717 грн.

При цьому максимальна сума підвищення не може бути більшою за 1500 грн, а призначені у 2021-2023 роках пенсії зростуть лише на 100 грн.

Близько 10 млн українців можуть розраховувати на індексацію. Це пенсіонери, які сплачують страхові внески, військові, чорнобильці з інвалідністю, одержувачі страхових виплат постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Фото: в березні проіндексують пенсії (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перерахунок мінімальних пенсійних виплат

Крім індексації, з 1 березня 2024 підвищать мінімальні пенсії залежно від віку та наявності страхового стажу:

одержувачам мінімальної пенсійної виплати (пенсіонери з малим страховим стажем) – з 2520 грн до 2725 грн ;

пенсіонерам у віці до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків – з 2760 грн до 2980 грн ;

непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 до 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків, пенсіонерам у віці понад 80 років зі стажем 20/25 відповідно у жінок/чоловіків – з 3120 грн до 3370 грн;

пенсіонерам у віці від 70 років зі стажем 30/35 відповідно у жінок/чоловіків – з 3000 грн до 3240 грн.

Нові правила для ВПО

З 1 березня 2024 зміниться порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Лише окремі категорії отримуватимуть виплати від держави у розмірі 2-3 тис. грн й надалі, а решті доведеться подати нову заяву. Значну кількість ВПО можуть позбавити допомоги, адже критерії призначення будуть більш жорсткими.

Автоматично продовжать виплати ще на пів року:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;

особам з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Після подання нової заяви з 1 березня зможуть отримувати допомогу такі категорії:

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності;

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;

особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та /або отримують державну соціальну допомогу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9444 грн);

особи працездатного віку, які не працюють, але зареєструвалися в центрі зайнятості, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки або навчальні заклади;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

Фото: виплати ВПО автоматично продовжать пенсіонерам (Getty Images)

Також держава надаватиме додаткову підтримку батькам, які не мають можливості працювати, доглядаючи дітей, якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї на місяць не перевищує 9444 грн і якщо такі сім'ї проживають на території, де ведуться чи можливі бойові дії. За таких умов заяву на продовження виплат можуть подати:

особи працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

родини, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років.

Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, чи навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі, також можуть подати заяву та отримувати виплати ще 6 місяців.

Останній місяць для ідентифікації пенсіонерів

Березень буде останнім місяцем, коли пенсіонери отримають виплати без ідентифікації, тобто підтвердження особи. Але це правило стосується лише пенсіонерів з-поміж ВПО, які отримали статус переселенця ще до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022.

Фізичну перевірку можна пройти у відділеннях Пенсійного фонду чи Ощадбанку, а також віддалено, через електронний кабінет ПФУ або відеоідентифікацію.

Якщо до 31 березня 2024 ідентифікацію не буде пройдено, пенсія накопичуватиметься на рахунку одержувача доти, доки пенсіонер не підтвердить свою особу. І відразу після цього всю суму буде переведено на розрахунковий рахунок одержувача.

Стартує реєстрація на НМТ

Першою датою в календарному плані Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році є 14 березня. Саме цього дня починається реєстрація на проходження основної сесії тестування.

Вона триватиме впродовж місяця (до 11 квітня) в особистому кабінеті випускника. Потім в учасника буде ще кілька днів, щоб скорегувати дані. До 15 квітня у кабінеті можна змінити предмет на вибір, змінити населений пункт в Україні чи за кордоном для проходження НМТ.

Основна сесія тестування триватиме з 14 травня по 25 червня, а результати стануть відомі до 2 липня.

Фото: 14 березня починається реєстрація на НМТ (Getty Images)

Реєстрація на додаткову сесію НМТ відкриється 10 травня, а проходитиме вона 11-19 липня.

Варто зазначити, що у 2024 році обов'язковими будуть 3 предмети: українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет можна обрати довільно: фізика, хімія, біологія, іноземна (англійська, французька, німецька, іспанська) мова, географія, українська література.

Перехід на "літній" час

В останню неділю березня Україна перейде на "літній" час. В ніч із суботи на неділю, 31 березня, о 03:00 стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину вперед.

Кілька років у країні триває дискусія щодо доцільності сезонного часу, зокрема "літнього". Природним часом для України є саме "зимовий", адже 95% території знаходиться у часовому поясі UTС+2 (Київський час). В інших поясах знаходяться Луганська та частково Донецька, Харківська та Закарпатська області.

У Верховній раді було кілька спроб скасувати переведення годинників навесні. У 2021 році відповідний законопроєкт дійшов до другого читання. У пояснювальній записці до проєкту закону наголошувалося, що перехід на "літній" час несе ризики для здоров'я та ніяк не сприяє заощадженню енергоресурсів.

До того ж відмова від сезонного часу, зафіксувала б в Україні "зимовий" час, який би більше ніколи не збігався з часом у РФ (наразі час із державою-агресором збігається у період з квітня по жовтень).

Фото: 31 березня 2024 Україна перейде на "літній" час (Віталій Носач, РБК-Україна)

Однак остаточне голосування за законопроєкт тоді не набрало достатньої підтримки й документ відправили на доопрацювання. Коли його ухвалять невідомо.

Вихідні та свята в березні

Міжнародний жіночий день (8 березня) в Україні є державним святом та неробочим днем відповідно до Кодексу законів про працю (КЗпП). У парламенті минулого року розглядали скасування низки свят, включно з 8 березня, як "пережиток радянських часів", але відповідний законопроєкт все ще має статус "опрацьовується в Комітетах".

Тобто перелік державних свят поки не змінився, але вихідного 8 березня у 2024 році не буде. Через воєнний стан всі додаткові дні відпочинку скасовано.

На березень припадає також низка релігійних свят. Після зміни церковного календаря ПЦУ на новоюліанський дата Благовіщення Пресвятої Богородиці змістилася з 7 квітня на 25 березня.

Правила визначення дати Великодня (у 2024 – 5 травня) за новим літочисленням не змінилися. Цього року Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня. Прощена неділя (Масляна) перед початком посту випадає на 17 березня.