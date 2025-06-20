Підвищення коефіцієнтів до залізничних тарифів - не є елементом прозорої цінової політики, - експерт

Зокрема, за його словами, намагання "Укрзалізниці" ввести так звані диференційовані підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів сприймається бізнесом як фіскальний тиск, а не як елемент прозорої тарифної політики.

"Мотивація "Укрзалізниці" зрозуміла: концентрація перевезень до портів (особливо на тлі часткового розблокування Чорного моря) створює пікові навантаження, які потребують додаткових ресурсів і оперативного управління рухомим складом. Проте введення підвищувальних коефіцієнтів на портові напрямки сприймається бізнесом як фіскальний тиск, а не як елемент прозорої тарифної політики", - каже він.

Він висловив переконання, що такі рішення мають ухвалюватися завчасно і за участі всіх зацікавлених сторін, а також має бути надане економічне обґрунтування додаткових витрат саме на портові перевезення.

"Неприпустимо вводити нові фінансові навантаження в односторонньому порядку, без адекватної компенсації бізнесу. Бізнес готовий до діалогу, і очікує не адміністративного тиску, а партнерства. ICC Ukraine вже ініціювала консультації з Мінінфраструктури, "Укрзалізницею" та провідними асоціаціями експортерів, щоб напрацювати прозорий, збалансований підхід до тарифної політики в логістиці. Варто пам’ятати, що ми маємо спільно працювати над виживанням вітчизняного бізнесу, бо мова йде про відбудову та відновлення економіки України після нашої перемоги", - підкреслив Щелкунов.

За його словами, загальна позиція ICC Ukraine незмінна: воєнний стан в країні — не час для експериментів над бізнесом.

"Тарифна політика має бути передбачуваною, поетапною та ринково обґрунтованою. Ми підтримуємо фінансову стійкість Укрзалізниці, але не можемо допустити, щоб ціною її збереження стала деіндустріалізація країни та згортання експорту. Необхідне інституційне партнерство - на рівних", - резюмував експерт.