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Підвищення акцизу на пальне призведе до закриття бізнесу та росту безробіття, - економіст

Фото: підвищення акцизу на пальне призведе до закриття бізнесу (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює Кабмін, призведе до закриття бізнесу та підвищення рівня безробіття. Крім того, таке підвищення позначиться на цінах, тож як наслідок, платити більше доведеться всім українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслана Соболя.

"Наслідки підвищення акцизу дуже прості. Бізнес не може дотувати виробництво продукції чи послуг. Тому в кінці кінців, як і завжди, за ці підвищення заплатимо ми з вами - як кінцеві споживачі, як громадяни. Ми маємо усвідомити, що все, що відбувається – це не десь там для бізнесу чи для військових. Це для нас, громадян. Ми з вами просто заплатимо трошки більше. Трошки гірше будемо жити. Трошки тугіше підтягнемо пояски", - пояснив Соболь. 

За його словами, це підвищення неодмінно вдарить і по бізнесу, адже зараз працювати і без збільшення податків доволі важко. 

"Хтось витримає, а хтось піде з ринку і буде вимушений розпустити колективи. Це збільшить навантаження на ринок праці і підвищить безробіття. Це наслідки, які можуть бути", - резюмував він. 

Як відомо, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким підвищуються акцизи на пальне. В уряді пояснюють, що це необхідно для виконання директиви 2003/96/ЄС.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що це рішення було взято з рекомендацій Європейської податкової директиви.

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