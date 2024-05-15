Підвищення акцизу на пальне призведе до закриття бізнесу та росту безробіття, - економіст

"Наслідки підвищення акцизу дуже прості. Бізнес не може дотувати виробництво продукції чи послуг. Тому в кінці кінців, як і завжди, за ці підвищення заплатимо ми з вами - як кінцеві споживачі, як громадяни. Ми маємо усвідомити, що все, що відбувається – це не десь там для бізнесу чи для військових. Це для нас, громадян. Ми з вами просто заплатимо трошки більше. Трошки гірше будемо жити. Трошки тугіше підтягнемо пояски", - пояснив Соболь.

За його словами, це підвищення неодмінно вдарить і по бізнесу, адже зараз працювати і без збільшення податків доволі важко.

"Хтось витримає, а хтось піде з ринку і буде вимушений розпустити колективи. Це збільшить навантаження на ринок праці і підвищить безробіття. Це наслідки, які можуть бути", - резюмував він.