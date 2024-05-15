Повышение акциза на горючее приведет к закрытию бизнеса и ростубезработицы, - экономист

Повышение акциза на дизель и бензин, инициированное Кабмином, приведет к закрытию бизнеса и повышению уровня безработицы. Кроме того, такое повышение скажется на ценах, поэтому как следствие платить больше придется всем украинцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслана Соболя.
"Последствия повышения акциза очень просты. Бизнес не может дотировать производство продукции или услуг. Поэтому в конце концов, как и всегда, за эти повышения заплатим мы с вами – как конечные потребители, как граждане. Мы должны осознать, что все происходящее – Это не где-то там для бизнеса или для военных. Это для нас просто заплатим немного больше хуже будем жить.
По его словам, это повышение непременно ударит и по бизнесу, ведь сейчас работать и без увеличения налогов достаточно тяжело.
"Кто-то выдержит, а кто-то уйдет с рынка и будет вынужден распустить коллективы. Это увеличит нагрузку на рынок труда и повысит безработицу. Это последствия, которые могут быть", – резюмировал он.
Как известно, Кабинет министров одобрил законопроект, которым повышаются акцизы на горючее. В правительстве объясняют, что это необходимо для выполнения директивы 2003/96/ЕС.
Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было принято по рекомендациям Европейской налоговой директивы.
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