Повышение акциза на горючее приведет к закрытию бизнеса и ростубезработицы, - экономист

"Последствия повышения акциза очень просты. Бизнес не может дотировать производство продукции или услуг. Поэтому в конце концов, как и всегда, за эти повышения заплатим мы с вами – как конечные потребители, как граждане. Мы должны осознать, что все происходящее – Это не где-то там для бизнеса или для военных. Это для нас просто заплатим немного больше хуже будем жить.

По его словам, это повышение непременно ударит и по бизнесу, ведь сейчас работать и без увеличения налогов достаточно тяжело.

"Кто-то выдержит, а кто-то уйдет с рынка и будет вынужден распустить коллективы. Это увеличит нагрузку на рынок труда и повысит безработицу. Это последствия, которые могут быть", – резюмировал он.