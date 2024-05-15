RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Повышение акциза на горючее приведет к закрытию бизнеса и ростубезработицы, - экономист

Фото: повышение акциза на горючее приведет к закрытию бизнеса (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Повышение акциза на дизель и бензин, инициированное Кабмином, приведет к закрытию бизнеса и повышению уровня безработицы. Кроме того, такое повышение скажется на ценах, поэтому как следствие платить больше придется всем украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслана Соболя.

"Последствия повышения акциза очень просты. Бизнес не может дотировать производство продукции или услуг. Поэтому в конце концов, как и всегда, за эти повышения заплатим мы с вами – как конечные потребители, как граждане. Мы должны осознать, что все происходящее – Это не где-то там для бизнеса или для военных. Это для нас просто заплатим немного больше хуже будем жить.

По его словам, это повышение непременно ударит и по бизнесу, ведь сейчас работать и без увеличения налогов достаточно тяжело.

"Кто-то выдержит, а кто-то уйдет с рынка и будет вынужден распустить коллективы. Это увеличит нагрузку на рынок труда и повысит безработицу. Это последствия, которые могут быть", – резюмировал он.

Как известно, Кабинет министров одобрил законопроект, которым повышаются акцизы на горючее. В правительстве объясняют, что это необходимо для выполнения директивы 2003/96/ЕС.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было принято по рекомендациям Европейской налоговой директивы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
паливо