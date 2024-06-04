Підвищення акцизу на пальне може призвести до зменшення податкових надходжень, - експерт

"Якщо ми не вирішимо питання з тіньовим ринком, зокрема з ринком бодяжного пального, але підвищимо акцизи, до чого це призведе? До подальшої тінізації ринку і зростання кількості тих сірих або тіньових НПЗ, які будуть продавати дешевше, але неякісне пальне. Від цього постраждає і держава, і споживач, і в тому числі сектор оборони, адже це неякісне пальне в тому числі буде постачатися для потреб нашого сектора оборони", - наголосив Забловський.

Він додав, що українська влада часто йде шляхом найменшого спротиву у питаннях наповнення бюджету. Вона відразу ухвалює рішення про підвищення податків та зборів, але часто забуває прорахувати, наскільки довготривалим буде цей ефект.

"Завжди йде підвищення тарифів, цін та акцизів, без достатнього прорахунку. Але може бути одномоментне підвищення, і так, бюджет виграє. Але потім відбудеться тінізація або зменшення, і податкова база зрештою зменшиться, і фіскального ефекту не буде взагалі. І це я не кажу про інші негативні ефекти – наприклад, про подорожчання пального для споживачів", - підкреслив Забловський.

Він також зауважив, що Кабмін може провести переговори з європейцями, і відтермінувати це підвищення – адже навіть якщо це передбачено європейською директивою, це може бути предметом обговорення.

"Подорожчання пального не є необхідним у нинішніх умовах. Наша переговорна позиція дозволяє Україні зараз, у тому числі і в переговорах з Європейським Союзом, показати, що ми не отримаємо від підвищення акцизів потрібного ефекту. Так, звісно, нам треба мобілізовувати ресурси. Але не шляхом розбалансування системи, яка фінансує нашу армію", - резюмував Забловський.