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Підвищення акцизу на пальне може призвести до зменшення податкових надходжень, - експерт

Фото: підвищення акцизу на пальне може призвести до зменшення податкових надходжень (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Подорожчання бензину та дизпалива, яке ініціює Кабмін, у короткостроковій перспективі дасть ефект і забезпечить збільшення надходжень до бюджету. Але у довгостроковій це призведе до зменшення надходжень, тому що зростуть обсяги тіньового ринку та "бодяжного" пального.

Про це заявив керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Якщо ми не вирішимо питання з тіньовим ринком, зокрема з ринком бодяжного пального, але підвищимо акцизи, до чого це призведе? До подальшої тінізації ринку і зростання кількості тих сірих або тіньових НПЗ, які будуть продавати дешевше, але неякісне пальне. Від цього постраждає і держава, і споживач, і в тому числі сектор оборони, адже це неякісне пальне в тому числі буде постачатися для потреб нашого сектора оборони", - наголосив Забловський. 

Він додав, що українська влада часто йде шляхом найменшого спротиву у питаннях наповнення бюджету. Вона відразу ухвалює рішення про підвищення податків та зборів, але часто забуває прорахувати, наскільки довготривалим буде цей ефект. 

"Завжди йде підвищення тарифів, цін та акцизів, без достатнього прорахунку. Але може бути одномоментне підвищення, і так, бюджет виграє. Але потім відбудеться тінізація або зменшення, і податкова база зрештою зменшиться, і фіскального ефекту не буде взагалі. І це я не кажу про інші негативні ефекти – наприклад, про подорожчання пального для споживачів", - підкреслив Забловський.  

Він також зауважив, що Кабмін може провести переговори з європейцями, і відтермінувати це підвищення – адже навіть якщо це передбачено європейською директивою, це може бути предметом обговорення. 

"Подорожчання пального не є необхідним у нинішніх умовах. Наша переговорна позиція дозволяє Україні зараз, у тому числі і в переговорах з Європейським Союзом, показати, що ми не отримаємо від підвищення акцизів потрібного ефекту. Так, звісно, нам треба мобілізовувати ресурси. Але не шляхом розбалансування системи, яка фінансує нашу армію", - резюмував Забловський. 

Нагадаємо, що Кабмін ініціює підвищення акцизів та пальне в Україні. Він передбачає, що ставка акцизу на бензини зросте до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельне пальне – до €330 за 1000 л (в 2,36 рази), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до €277,00 за 1000 л (в 5,32 рази).

В свою чергу аналітики нафторинку заявили, що у разі прийняття закону вже з 1 липня планується стрімке збільшення вартості пального на АЗС. Зокрема, бензини стануть дорожчими мінімум на 1,5 грн/л, дизпальне - на 2,0 грн/л.

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