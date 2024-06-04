Повышение акциза на горючее может привести к уменьшению налоговых поступлений, - эксперт

"Если мы не решим вопрос с теневым рынком, в частности с рынком бодящего горючего, но повысим акцизы, к чему это приведет? К дальнейшей тенизации рынка и росту количества тех серых или теневых НПЗ, которые будут продавать дешевле, но некачественное горючее. От этого пострадает и государство, и потребитель, и в том числе сектор обороны, ведь это некачественное топливо, в том числе, будет поставляться для нужд нашего сектора обороны", - подчеркнул Забловский.

Он добавил, что украинская власть часто идет по пути наименьшего сопротивления в вопросах наполнения бюджета. Она сразу принимает решение о повышении налогов и сборов, но часто забывает просчитать, насколько долговременным будет этот эффект.

"Всегда идет повышение тарифов, цен и акцизов, без достаточного просчета. Но может быть одномоментное повышение, и да, бюджет выиграет. Но потом произойдет тенизация или уменьшение, и налоговая база в конце концов уменьшится, и фискального эффекта не будет вообще. И это я не говорю о других негативных эффектах – например, о подорожании топлива для потребителей", - подчеркнул Забловский.

Он также отметил, что Кабмин может провести переговоры с европейцами, и отсрочить это повышение – даже если это предусмотрено европейской директивой, это может быть предметом обсуждения.

"Подорожание горючего не необходимо в нынешних условиях. Наша переговорная позиция позволяет Украине сейчас, в том числе и в переговорах с Европейским Союзом, показать, что мы не получим от повышения акцизов нужного эффекта. Да, конечно, нам нужно мобилизовывать ресурсы. Но не путем разбалансирования системы, которая финансирует нашу армию", – резюмировал Забловский.