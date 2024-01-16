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Підвищення акцизу на автогаз може додатково дати бюджету 1 млрд грн щомісяця, - експерт

Вівторок 16 січня 2024 14:41
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Підвищення акцизу на автогаз може додатково дати бюджету 1 млрд грн щомісяця, - експерт Фото: підвищення акцизу на автогаз може додатково дати бюджету 1 млрд грн щомісяця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Найближчим часом експерти прогнозують підвищення цін на автомобільний газ (пропан-бутан) - через заплановане владою підвищення ставки акцизу на скраплений газ. Разом з тим, підвищення акцизу може додатково дати бюджету 1 млрд грн щомісяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Сергія Лямця.

На його думку, акцизи потрібні для наповнення бюджету, з якого фінансуються ЗСУ та оборонка.

Крім того, у порівнянні з рештою країн Європи, акциз на автогаз в Україні є найнижчим (дивіться мапу), а у пропорції до бензину та дизпального - ще меншим.

Також державний бюджет втрачає кошти через "народне пальне", оскільки все більше людей "переходять на газ.

З 2024 олку 50% отриманого державою акцизу піде у загальний бюджет, тобто вони можуть бути витрачені на оборону, а це, за наведеними Лямцем даними - додатково 1 млрд грн на місяць (або 131 млн євро на рік).

"Мільярд гривень на місяць - це 50 000 FPV-дронів, або 500 комплексів БПЛА Punisher на місяць. За чинною пропорцією, власник бензинового авто платить в чотири рази більше, ніж власник авто з ГБО. В разі підвищення акцизу на LPG розрив збережеться, але стане значно меншим. Тобто, власники авто на газу дадуть на оборону більше", - зазначає експерт.

На думку експерта, альтернатив підвищенню акцизу немає, адже є питання щодо продовження фінансової допомоги Україні з боку західних партнерів, а військові витрати України вони в принципі не фінансують.

"Підвищення акцизів на автогаз - небажане явище, як і будь-яке підвищення податків. Але Україна перебуває у стані війни, і нам вкрай необхідно активувати усі можливі резерви надходження податків. Просто зараз не на часі гратися у популізм", - резюмує він.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що протягом найближчих кількох місяців акциз на автогаз повинен бути підвищений більше, ніж у 3 рази: з 52 євро за 1 тисячу літрів до 160-170 євро.

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