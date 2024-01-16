Повышение акциза на автогаз может дополнительно дать бюджету 1 млрд грн ежемесячно, - эксперт

В ближайшее время эксперты прогнозируют повышение цен на автомобильный газ (пропан-бутан) – из-за запланированного властями повышения ставки акциза на сжиженный газ. Вместе с тем повышение акциза может дополнительно дать бюджету 1 млрд грн ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Сергея Лямца.

По его мнению, акцизы необходимы для наполнения бюджета, финансируемого ВСУ и оборонкой.

Кроме того, по сравнению с остальными странами Европы, акциз на автогаз в Украине самый низкий (смотрите карту), а в пропорции к бензину и дизтопливо - еще меньше.

Также государственный бюджет теряет средства из-за "народного топлива", поскольку все больше людей "переходят на газ.

С 2024 года 50% полученного государством акциза пойдет в общий бюджет, то есть они могут быть потрачены на оборону, а это, по приведенным Лямцем данным - дополнительно 1 млрд грн в месяц (или 131 млн евро в год).

"Миллиард гривен в месяц - это 50 000 FPV-дронов, или 500 комплексов БПЛА Punisher в месяц. По действующей пропорции, владелец бензинового авто платит в четыре раза больше, чем владелец авто с ГБО. В случае повышения акциза на LPG разрыв сохранится, но станет значительно меньше. То есть, владельцы авто на газ дадут на оборону больше", - отмечает эксперт.

По мнению эксперта, альтернатив повышению акциза нет, ведь есть вопросы продолжения финансовой помощи Украине со стороны западных партнеров, а военные расходы Украины они в принципе не финансируют.

"Повышение акцизов на автогаз - нежелательное явление, как и любое повышение налогов. Но Украина находится в состоянии войны, и нам крайне необходимо активировать все возможные резервы поступления налогов. Просто сейчас не время играть в популизм", - резюмирует он.

Напомним, в конце декабря 2023 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в ближайшие несколько месяцев акциз на автогаз должен быть повышен более, чем в 3 раза: с 52 евро за 1 тысячу литров до 160- 170 евро.