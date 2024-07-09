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Підвищення акцизів на пальне негативно вплине на українську економіку, – експерт

Фото: підвищення акцизів на пальне негативно вплине на українську економіку (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Підвищення акцизів на пальне, яке ініціює влада, призведе до здорожчання усіх товарів та послуг, і вимиє останні гроші з економіки та кишень громадян.

Про це заявив голова руху "SaveФОП" Сергій Доротич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Підвищення акцизу на пальне – це вбивче рішення. Вже сьогодні ми маємо пальне у роздріб дорожче, ніж, наприклад, у сусідніх Румунії і Болгарії. Це при нашому рівні економіки – просто цвях у домовину підприємства і вимивання останніх копійок з гаманців українців", - заявив Доротич. 

Він нагадав, що Україна вже має величезну проблему із транспортними перевезеннями, адже через мобілізацію та міграцію у нас катастрофічно не вистачає водіїв. 

"Через це тарифи на перевезення вантажів зростають в арифметичній прогресії. До цього зараз додається вартість палива. Також треба не забувати, як нам влада в особі пана Гетманцева розказувала, що при поверненні ПДВ зростання цін на паливо не буде, а відбулося діаметрально протилежне. Так буде і зі збільшенням акцизів", - переконаний Доротич. 

Експерт наголосив, що здорожчання пального призведе передусім до підвищення цін на всі товари та послуги для українців, і запустить новий виток інфляції, яка може остаточно добити економіку. 

"Це просто здорожчання в кінцевому випадку роздрібної ціни на товари і послуги. А в сьогоднішніх українських реаліях - це просто добити конаючу економіку і добити українців, які вже зневірені й  знекровлені. Нічого гарного з цього не буде", - резюмував Доротич. 

Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензину та дизеля для споживачів - як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. 

Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне — на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабного вторгнення це підвищення стане вже третім.

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