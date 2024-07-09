Повышение акцизов на топливо негативно повлияет на украинскую экономику, – эксперт

"Повышение акциза на горючее – это убийственное решение. Уже сегодня мы имеем горючее в розницу дороже, чем, например, в соседних Румынии и Болгарии. Это при нашем уровне экономики – просто гвоздь в гроб предприятия и вымывания последних копеек из кошельков украинцев", - заявил Доротич.

Он напомнил, что у Украины уже есть огромная проблема с транспортными перевозками, ведь из-за мобилизации и миграции у нас катастрофически не хватает водителей.

"Из-за этого тарифы на перевозку грузов растут в арифметической прогрессии. К этому сейчас добавляется стоимость топлива. Также нужно не забывать, как нам власти в лице господина Гетманцева рассказывали, что при возврате НДС роста цен на топливо не будет, а произошло диаметрально противоположное. Так будет и с увеличением акцизов", – убежден Доротич.

Эксперт подчеркнул, что подорожание горючего приведет, прежде всего, к повышению цен на все товары и услуги для украинцев, и запустит новый виток инфляции, которая может окончательно добить экономику.

"Это просто удорожание в конечном случае розничной цены на товары и услуги. А в сегодняшних украинских реалиях - это просто добить умирающую экономику и добить украинцев, уже отчаявшихся и обескровленных. Ничего хорошего из этого не будет", - резюмировал Доротич.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС.

Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 года бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабного вторжения это повышение станет уже третьим.