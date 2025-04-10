Підвищать ціни або підуть: як китайські продавці реагують на мита Трампа

Трамп заявив, що підвищить мита на китайський імпорт до 125% з уже чинного рівня в 104%, що загострить і без того напружене протистояння між двома найбільшими економіками світу.

"Це не просто проблема оподаткування, проблема в тому, що вся структура витрат виявляється повністю перевантаженою", - сказала Ван Сінь, голова Асоціації транскордонної електронної комерції Шеньчженя, яка представляє понад 3000 продавців Amazon.

За її словами, "вижити на ринку США буде дуже складно будь-кому".

Ван заявила, що деякі продавці прагнуть підвищити ціни в США, тоді як інші шукають нові ринки.

Вона додала, що мита серйозно вплинуть на малі підприємства і виробників Китаю, а також швидко збільшать рівень безробіття в країні.

Пекін може знову відповісти Вашингтону, запровадивши в середу 84%-ві мита на імпорт зі США, щоб відповідати більш раннім тарифним залпам Трампа. Він неодноразово клявся "боротися до кінця" в ескалації торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

"Наразі США і Китай перебувають у стані балансування на межі війни", - заявив глава глобального управління ринками ING Кріс Тернер.

Пекін заявив, що провів переговори з Європейським Союзом і Малайзією про зміцнення торгівлі у відповідь на напруженість, хоча Австралія заявила, що відхилила пропозицію Китаю, свого головного торгового партнера, про спільну роботу з протидії митам.