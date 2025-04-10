3500 доларів за iPhone? Аналітики попередили про наслідки мит США для Apple

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами глобального керівника відділу технологічних досліджень у фінансовій компанії Wedbush Securities Дена Айвза, ціна на Apple iPhone може злетіти приблизно до 3500 доларів, якщо вони будуть виготовлені у США.

Він розповів західним журналістам, що вироблені в США iPhone можуть коштувати більше ніж у три рази порівняно з нинішньою ціною близько 1000 доларів. Експерт пояснив, що це пояснюється, зокрема, необхідністю відтворити дуже складну виробничу екосистему, яка зараз існує в Азії.

"Ви створюєте це (ланцюжок поставок) у США на заводі в Західній Вірджинії та Нью-Джерсі. Це будуть iPhone за 3500 доларів", - сказав він, маючи на увазі заводи з виробництва або високотехнологічні виробничі потужності, де зазвичай виготовляються комп’ютерні мікросхеми, які живлять електронні пристрої.

Айвз додав, що навіть у цьому випадку переміщення лише 10% ланцюжка поставок до США Apple коштуватиме приблизно 30 мільярдів доларів і потребуватиме 3 роки.

Переміщення Apple в Азію

Виробництво та складання деталей смартфонів перемістилися в Азію десятиліття тому, оскільки американські компанії в основному зосереджувалися на розробці програмного забезпечення та дизайні продуктів, що приносило набагато більший прибуток.

Зазначається, що цей крок допоміг зробити Apple однією з найдорожчих компаній у світі та закріпити себе як домінуючого виробника смартфонів.

Побоювання мит обвалило акції "Яблука"

З моменту інавгурації Трампа наприкінці січня акції Apple втратили близько 25% своєї вартості через побоювання щодо впливу мит на розгалужений ланцюг поставок, який сильно залежить від Китаю та Тайваню. Близько 90% iPhone збираються в Китаї.

"Ось чому я вважаю, що ви бачите, що сталося з акціями, тому що жодна компанія не втягнута в цей шторм п’ятої категорії більше, ніж Cupertino та Apple", - сказав Айвз.

"Економічний Армагеддон" і прогнози аналітиків

Експерт додав, що "це економічний Армагеддон, але особливо для індустрії технологій".

Також повідомляється, що мікросхеми, які живлять iPhone, в основному виробляються на Тайвані, а екранні панелі постачаються південнокорейськими компаніями. Деякі інші компоненти виготовляються в Китаї, а остаточне складання в основному відбувається в країні.

У лютому Apple оголосила, що інвестує 500 мільярдів доларів у США протягом наступних чотирьох років, щоб розширити виробництво за межами Китаю та уникнути мит Трампа щодо країни.

Технічні аналітики сходяться на думці, що ціни на iPhone, ймовірно, зростуть, навіть якщо ланцюги поставок залишаться на місці. Згідно з аналітичною запискою, яку цитує Reuters, нью-йоркський інвестиційний банк Rosenblatt Securities заявив, що iPhone може бути на 43% дорожчим, якщо Apple перенесе всю вартість вищих тарифів на споживачів.

Віце-президент з досліджень Counterpoint Research Ніл Шах вважає, що iPhone може коштувати приблизно на 30% дорожче, але це може залежати від того, де вони виготовлені.

Спроби Apple перенести виробництво

Раніше Apple намагалася диверсифікувати свої виробничі бази від Китаю до Індії та Бразилії та могла б перенести виробництво ключових компонентів у країни, які стикаються з нижчими тарифними бар'єрами, щоб знизити вартість телефонів. Для Індії діють мита в розмірі 26%, а для Бразилії - 10%.

Хоча тарифи Трампа на Бразилію є найнижчими серед ключових центрів виробництва iPhone, це, ймовірно, не виробляє достатньої потужності, щоб заповнити прогалину, залишену Китаєм, розповів Шах західним журналістам.