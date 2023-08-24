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Для підтвердження загибелі Пригожина може знадобитись час, - Міллі

Четвер 24 серпня 2023 21:31
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Для підтвердження загибелі Пригожина може знадобитись час, - Міллі Фото: Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Західним спецслужбам може знадобитися певний час, щоб офіційно підтвердити смерть Євгенія Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За його словами, наразі залишалося незрозумілим, що спричинило падіння літака, однак попередні звіти розвідки США вказують на внутрішній вибух.

"Навіть у подібних речах ви врешті-решт це зрозумієте. Я можу вас запевнити, що, наскільки мені відомо, Сполучені Штати не мають жодного відношення до цього", - заявив Міллі.

У випадку, якщо Пригожин і справді мертвий, це матиме наслідки в усьому світі в місцях, де є війська ПВК "Вагнера".

"Якщо керівництво "Вагнера" ​​раптово буде вбито, ефект буде. Що це за вплив, я ще не знаю", - сказав Міллі.

Він зауважив, що можлива смерть Пригожина ставить Сполучені Штати в дивне становище. За словами генерала Міллі, лідер найманців перешкоджав зусиллям США в Україні, Сирії та Західній Африці та діяв "суперечливо в інтересах США".

Міллі сказав, що його не здивувала новина про те, що літак, пов’язаний з людиною, яка очолила заколот проти військового керівництва пана Путіна, раптово впав з неба.

"Пригожин, ймовірно, був у певній мірі ризику через заколот, який стався два місяці тому", - підкреслив він.

Падіння літака Пригожина

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет. У мережі відразу почали писати про те, що літак належить Пригожину.

Після цього в Росавіації підтвердили, що Пригожин був одним із пасажирів авіалайнера. При цьому офіційно смерть засновника ПВК "Вагнера" все ще не підтвердили.

Однією з версій причин авіакатастрофи, яку поширюють у Telegram-каналах, є збиття російськими системами ППО.

Детальніше про авіакатастрофу - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати Америки Євген Пригожин Вагнерівці
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