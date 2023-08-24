Для подтверждения гибели Пригожина может потребоваться время, - Милли

Западным спецслужбам может потребоваться некоторое время, чтобы официально подтвердить смерть Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По его словам, пока оставалось непонятным, что повлекло за собой падение самолета, однако предварительные отчеты разведки США указывают на внутренний взрыв.

"Даже в подобных вещах вы, в конце концов, это поймете. Я могу вас заверить, что, насколько мне известно, Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этому", - заявил Милли.

В случае, если Пригожин действительно мертв, это будет иметь последствия во всем мире в местах, где есть войска ЧВК "Вагнера".

"Если руководство "Вагнера" ​​внезапно будет убито, эффект будет. Что это за влияние, я еще не знаю", - сказал Милли.

Он отметил, что возможная смерть Пригожина ставит Соединенные Штаты в странное положение. По словам генерала Милли, лидер наемников препятствовал усилиям США в Украине, Сирии и Западной Африке и действовал "противоречиво в интересах США".

Милли сказал, что его не удивила новость о том, что самолет, связанный с человеком, возглавившим мятеж против военного руководства г-на Путина, внезапно упал с неба.

"Пригожин, вероятно, был в определенной степени риска из-за мятежа, произошедшего два месяца назад", - подчеркнул он.

Падение самолета Пригожина

23 августа в Тверской области РФ разбился бизнес-джет. В сети сразу начали писать о том, что самолет принадлежит Пригожину.

После этого в Росавиации подтвердили, что Пригожин был одним из пассажиров авиалайнера. При этом официально смерть основателя ЧВК "Вагнера" все еще не подтвердили.

Одной из версий причин авиакатастрофы, распространяемой в Telegram-каналах, является сбивание российскими системами ПВО.

Подробнее об авиакатастрофе – в материале РБК-Украина.

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