Підтвердження підготовки РФ до удару по лікарнях Києва немає. КМВА пояснила евакуацію

"Не маючи значних успіхів на полі бою, Російська Федерація намагається тиснути на Україну інформаційно", - наголосили в адміністрації.

КМВА наголосила, що зараз значно зростає кількість ворожих ІПСО, які спрямовані, аби посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в нашій країні й Київ також піддається ворожим інформаційним атакам.

"Наприклад, сьогодні мешканців столиці сколихнула новина про нібито наміри РФ здійснити ракетний удар по двох київських лікарнях, одна з яких дитяча! Наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що Росія насправді збирається завдати таких ударів", - зауважили в адміністрації.

Однак, через те, що життя та здоров’я людей і дітей - це найвища цінність, було прийнято рішення про евакуацію двох лікарень розташованих на вулиці Богатирській.

"В умовах постійних ракетних ударів ми не можемо ризикувати. А батьки дітлахів мають бути спокійні і впевнені в безпеці своєї малечі. Разом з тим, я ще раз підкреслюю, що жодної інформації, яка б говорила про наявність реальної загрози наразі немає", - додали в КМВА.

Тим часом мер міста заявив, що наразі відбувається евакуація з двох лікарень.

Медики діють злагоджено, "швидкі" вивозять пацієнтів в інші лікарні міста.