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Підтвердження підготовки РФ до удару по лікарнях Києва немає. КМВА пояснила евакуацію

Фото: в Києві евакуювали дві лікарні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 квітня, в Києві евакуювали персонал та пацієнтів з двох лікарень через ймовірний удар Російської Федерації. Проте наразі немає підтверджень, що Москва готувала удар по цих медичних закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації та мера міста Віталія Кличка.

"Не маючи значних успіхів на полі бою, Російська Федерація намагається тиснути на Україну інформаційно", - наголосили в адміністрації.

КМВА наголосила, що зараз значно зростає кількість ворожих ІПСО, які спрямовані, аби посіяти паніку і дестабілізувати ситуацію в нашій країні й Київ також піддається ворожим інформаційним атакам. 

"Наприклад, сьогодні мешканців столиці сколихнула новина про нібито наміри РФ здійснити ракетний удар по двох київських лікарнях, одна з яких дитяча! Наразі немає жодного підтвердження, яке б свідчило, що Росія насправді збирається завдати таких ударів", - зауважили в адміністрації.

Однак, через те, що життя та здоров’я людей і дітей - це найвища цінність, було прийнято рішення про евакуацію двох лікарень розташованих на вулиці Богатирській. 

"В умовах постійних ракетних ударів ми не можемо ризикувати. А батьки дітлахів мають бути спокійні і впевнені в безпеці своєї малечі. Разом з тим, я ще раз підкреслюю, що жодної інформації, яка б говорила про наявність реальної загрози наразі немає", - додали в КМВА.

 

Тим часом мер міста заявив, що наразі відбувається евакуація з двох лікарень.
Медики діють злагоджено, "швидкі" вивозять пацієнтів в інші лікарні міста. 

 

Евакуація лікарень в Києві

Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 Київська міська державна адміністрація повідомила, що через ймовірний російський удар було розпочато термінову евакуацію лікарень.

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