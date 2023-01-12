Підтримку України з боку ЄС схвалюють 74% європейців, - опитування
Останнє опитування міжнародного проєкта регулярних опитувань громадської думки "Євробарометр" свідчить, що переважна більшість громадян ЄС підтримує постійну допомогу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Згідно з опитуванням, 74% європейців підтримують допомогу України з боку ЄС, проте ця цифра сильно відрізняється від однієї країни - члена ЄС до іншої. При цьому на запитання до мешканців європейських міст, чи схвалюють вони позицію блоку щодо підтримки України, серед тих, хто висловив ствердження, третина сказала, що "рішуче" схвалює. Майже стільки ж - 73% - сказали, що погоджуються з фінансовою, військовою та гуманітарною допомогою ЄС Україні, а також із санкціями проти Росії.
Однак, пише Politico, дослідження зафіксувало значні розбіжності між країнами-членами. Так, підтримка України з боку ЄС популярніша у скандинавських країнах, Нідерландах, Ірландії та Португалії, де її схвалюють понад 90% населення. З іншого боку, менше половини респондентів у Греції, Словаччині, Болгарії та на Кіпрі заявили, що схвалюють дії ЄС щодо України.
Більшість з 26 тисяч опитаних підтримують дії ЄС, попри те, що усвідомлюють наслідки війни для їхнього повсякденного життя, майже 2/3 респондентів вважають, що їхнє життя зміниться через війну в Україні.
"Це відображається в підвищеній стурбованості з приводу зростання вартості життя на континенті, яка зараз є головною проблемою для європейців, острах перед бідністю та соціальною ізольованістю, зміною клімату та можливим поширенням війни на інші країни", - підкреслює видання.
Водночас майже половина - 46% - стверджують, що на їхній рівень життя негативно вплинула пандемія COVID-19, а потім війна в Україні, яка призвела до різкого зростання цін на енергоносії, сприяючи стрімкому зростанню інфляції на всьому континенті.
Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз прискорює роботу над 10-м пакетом санкцій проти Росії. Його хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, запланованого на початок лютого. Проте Угорщина може відстрочити процес.
Нагадаємо, ми писали, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїде до України з делегацією комісарів.
Крім того, додамо, що 11 січня до Києва з візитом прибули мери чотирьох європейських столиць - Варшави, Праги, Будапешта та Братислави.
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