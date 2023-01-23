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Поддержка вступления в НАТО в Украине выросла до исторического максимума

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Украина, Понедельник 23 января 2023 14:35
Поддержка вступления в НАТО в Украине выросла до исторического максимума Фото: вступление в НАТО на референдуме поддержат 86% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка вступления в НАТО за последние месяцы снова возросла и в январе 2023 года является самой высокой за историю наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " ейтинг".

На референдуме инициативу вступления в НАТО поддержали бы 86% украинцев, против - 3%, не проголосовали бы 8%.

Поддержка вступления в НАТО в Украине выросла до исторического максимума

Также 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против - 3%, не проголосовали бы - 8%).

Поддержка вступления в НАТО в Украине выросла до исторического максимума

Поддержка вступления в ЕС и НАТО практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и имущественных групп.

Кроме того, 85% опрошенных поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против такой инициативы 3%, безразлично - 7%.

Также 80% положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% - против такого объединения, 9% - безразлично.

Поддержка вступления в НАТО в Украине выросла до исторического максимума

Идея военно-политических союзов с европейскими странами имеет высокую поддержку во всех региональных, возрастных и имущественных группах.

Опрос проведен 14-16 января 2023 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре 2022 года поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до максимума за историю наблюдений.

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