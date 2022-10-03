UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до максимуму за історію спостережень

Фото: вступ до НАТО серед українців підтримують більше 80% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Якби референдум про вступ до НАТО відбувся на початку жовтня цю ініціативу підтримали б 83% українців, проти - 4%, не проголосували б 9%. Підтримка вступу до Альянсу - найвища за історію спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, у червні 2022 підтримували вступ до НАТО 76% українців.

Крім того, 86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти - 3%, не проголосували б - 7%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

Опитування проведено 1-2 жовтня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині червня 2022 року 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму. За вступ до НАТО проголосували б 76% респондентів.

Читайте РБК-Україна в Google News