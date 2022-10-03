Підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до максимуму за історію спостережень

Як зазначають соціологи, у червні 2022 підтримували вступ до НАТО 76% українців.

Крім того, 86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти - 3%, не проголосували б - 7%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

Опитування проведено 1-2 жовтня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.