Поддержка вступления в НАТО среди украинцев возросла до максимума за историю наблюдений
Если бы референдум о вступлении в НАТО состоялся в начале октября, эту инициативу поддержали бы 83% украинцев, против - 4%, не проголосовали бы 9%. Поддержка вступления в Альянс - самая высокая за историю наблюдений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Как отмечают социологи, в июне 2022 года поддерживали вступление в НАТО 76% украинцев.
Кроме того, 86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против - 3%, не проголосовали бы - 7%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.
Опрос проведен 1-2 октября 2022 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 2022 года 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума. За вступление в НАТО проголосовали бы 76% респондентов.