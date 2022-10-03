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Поддержка вступления в НАТО среди украинцев возросла до максимума за историю наблюдений

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Украина, Понедельник 03 октября 2022 12:01
Поддержка вступления в НАТО среди украинцев возросла до максимума за историю наблюдений Фото: вступление в НАТО среди украинцев поддерживают более 80% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Если бы референдум о вступлении в НАТО состоялся в начале октября, эту инициативу поддержали бы 83% украинцев, против - 4%, не проголосовали бы 9%. Поддержка вступления в Альянс - самая высокая за историю наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, в июне 2022 года поддерживали вступление в НАТО 76% украинцев.

Поддержка вступления в НАТО среди украинцев возросла до максимума за историю наблюдений

Кроме того, 86% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против - 3%, не проголосовали бы - 7%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.

Опрос проведен 1-2 октября 2022 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 2022 года 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума. За вступление в НАТО проголосовали бы 76% респондентов.

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