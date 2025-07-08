Підтримка України - серед головних тем: Макрон прибув на саміт до Лондона

"Я прибув до Сполученого Королівства з державним візитом, за яким відбудеться франко-британський саміт. Це важливий момент для наших двох націй. Сполучене Королівство - стратегічний партнер, союзник, друг. Наші зв’язки давні, виковані історією та зміцнені довірою", - написав Макрон.

За його словами, країни разом будуть вирішувати головні виклики теперешнього часу: безпека, оборона, ядерна енергетика, космос, інновації, штучний інтелект, міграція та культура. Усі ці сфери - це ті, де ми прагнемо діяти разом і поглиблювати нашу співпрацю у конкретний, ефективний і тривалий спосіб.

"Наші спільні зусилля на підтримку України - адже йдеться про безпеку нашого континенту - наші індустріальні проекти з EDF, наша співпраця в космічній сфері та спільна військова діяльність - усе це конкретні приклади, що демонструють, наскільки жваве та орієнтоване на майбутнє наше партнерство", - додав він.

Розмова Макрона і Путіна

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову вперше за майже три роки.

Однією з ключових тем переговорів стала війна Росії проти України. Путін знову озвучив звичну кремлівську риторику, звинувачуючи Захід у нібито провокуванні конфлікту та його затягуванні.

У відповідь Макрон закликав Путіна до негайного припинення бойових дій проти України та наголосив на необхідності якнайшвидшого переходу до переговорів щодо тривалого та стабільного миру.