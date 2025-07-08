Підтримка України - серед головних тем: Макрон прибув на саміт до Лондона

Президент Франції Еммануель Макрон розпочав державний візит до Великої Британії, де відбудеться франко-британський саміт. Під час візиту він згадав Україну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Макрон написав у Twitter.
"Я прибув до Сполученого Королівства з державним візитом, за яким відбудеться франко-британський саміт. Це важливий момент для наших двох націй. Сполучене Королівство - стратегічний партнер, союзник, друг. Наші зв’язки давні, виковані історією та зміцнені довірою", - написав Макрон.
За його словами, країни разом будуть вирішувати головні виклики теперешнього часу: безпека, оборона, ядерна енергетика, космос, інновації, штучний інтелект, міграція та культура. Усі ці сфери - це ті, де ми прагнемо діяти разом і поглиблювати нашу співпрацю у конкретний, ефективний і тривалий спосіб.
"Наші спільні зусилля на підтримку України - адже йдеться про безпеку нашого континенту - наші індустріальні проекти з EDF, наша співпраця в космічній сфері та спільна військова діяльність - усе це конкретні приклади, що демонструють, наскільки жваве та орієнтоване на майбутнє наше партнерство", - додав він.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову вперше за майже три роки.
Однією з ключових тем переговорів стала війна Росії проти України. Путін знову озвучив звичну кремлівську риторику, звинувачуючи Захід у нібито провокуванні конфлікту та його затягуванні.
У відповідь Макрон закликав Путіна до негайного припинення бойових дій проти України та наголосив на необхідності якнайшвидшого переходу до переговорів щодо тривалого та стабільного миру.
Сторони також торкнулися теми конфлікту між Ізраїлем та Іраном, підкресливши важливість дипломатичного врегулювання ситуації. Як повідомили в Єлисейському палаці, Макрон і Путін домовилися підтримувати подальші контакти.
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