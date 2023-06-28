Підтримка озброєння України серед американців різко зросла після бунту Пригожина

Дводенне опитування, яке завершилося 27 червня, виявило різке зростання підтримки озброєння України: 65% респондентів схвалюють постачання порівняно з 46% у травневому опитуванні.

Згідно з останнім опитуванням, 81% демократів, 56% республіканців та 57% незалежних виступають за постачання американської зброї в Україну.

Опитування було проведено лише через кілька днів після того, як Євген Пригожин, ватажок групи найманців "Вагнера", підняв, а потім скасував заколот.

Політика США

Висновки опитування, мабуть, забезпечують твердішу підтримку політики президента США Джо Байдена, яка полягає в тому, щоб робити "все можливе", щоб допомогти Україні повернути територію, яку Росія захопила під час нападу у 2014 році та повномасштабного вторгнення 16 місяців тому.

"Це безперечно підкріплює рішення Байдена йти ва-банк", - сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, який нині працює в Інституті світу США.

"Республіканське керівництво Палати представників та Сенату також підбадьориться від цього", - сказав Тейлор. Деякі праві законодавці-республіканці виступили проти продовження військової підтримки України з боку США.

Адміністрація Байдена схвалила 41 пакет зброї для України на загальну суму понад 40 млрд доларів відтоді, як президент Росії Володимир Путін розпочав вторгнення у лютому 2022 року.

Опитування показало, що 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю і здатність захищати наші інтереси, наших союзників і самих себе".

В інших результатах опитування йдеться, що переважна більшість американців - 67% і 73% - з більшою ймовірністю підтримають кандидата на президентських виборах у США наступного року, який продовжить військову допомогу Україні та того, хто підтримує альянс НАТО.

Онлайн-опитування Reuters/Ipsos було проведено по всій країні, в ньому взяли участь 1004 дорослих, у тому числі 400 демократів та 383 республіканці. Помилка репрезентативності 4%.

Допомога Україні

Загалом Палата представників та Сенат схвалили військову та іншу допомогу Україні на суму понад 113 млрд доларів після вторгнення Росії у лютому 2022 року. Усі чотири транші допомоги пройшли за рішучої підтримки як республіканців, так і демократів, хоча всі вони були схвалені, доки демократи контролювали як Сенат, так і Палату представників.

Нагадаємо, ватажок найманців "Вагнера" Євген Пригожин розпочав військовий переворот увечері 23 червня. Бойовики перетнули держкордон РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км. Увечері 24 червня Пригожин вирішив припинити бунт після переговорів із Олександром Лукашенком.