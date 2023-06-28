Поддержка вооружения Украины среди американцев резко выросла после бунта Пригожина

Двухдневный опрос, завершившийся 27 июня, выявил резкий рост поддержки вооружения Украины: 65% респондентов одобряют поставки по сравнению с 46% в майском опросе.

Согласно последнему опросу, 81% демократов, 56% республиканцев и 57% независимых выступают за поставки американского оружия в Украину.

Опрос был проведен всего через несколько дней после того, как Евгений Пригожин, главарь группы наемников "Вагнера", поднял, а затем отменил мятеж.

Политика США

Выводы опроса, по-видимому, обеспечивают более твердую поддержку политики президента США Джо Байдена, заключающейся в том, чтобы делать "все возможное", чтобы помочь Украине вернуть территорию, которую Россия захватила в ходе нападения в 2014 году и полномасштабного вторжения 16 месяцев назад.

"Это определенно подкрепляет решение Байдена идти ва-банк", - сказал Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине, ныне работающий в Институте мира США.

"Республиканское руководство Палаты представителей и Сената также приободрится от этого", - сказал Тейлор. Некоторые правые законодатели-республиканцы выступили против продолжения военной поддержки Украины со стороны США.

Администрация Байдена одобрила 41 пакет оружия для Украины на общую сумму более 40 млрд долларов с тех пор, как президент России Владимир Путин начал вторжение в феврале 2022 года.

Опрос показал, что 76% американцев считают, что оказание помощи Украине демонстрирует Китаю и другим соперникам, что у Соединенных Штатов есть "воля и способность защищать наши интересы, наших союзников и самих себя".

В других результатах опроса говорится, что подавляющее большинство американцев - 67% и 73% - с большей вероятностью поддержат кандидата на президентских выборах в США в следующем году, который продолжит военную помощь Украине, и того, кто поддерживает альянс НАТО.

Онлайн-опрос Reuters/Ipsos был проведен по всей стране, в нем приняли участие 1004 взрослых, в том числе 400 демократов и 383 республиканца. Ошибка репрезентативности 4%.

Помощь Украине

В целом Палата представителей и Сенат одобрили военную и другую помощь Украине на сумму более 113 млрд долларов после вторжения России в феврале 2022 года. Все четыре транша помощи прошли при решительной поддержке как республиканцев, так и демократов, хотя все они были одобрены, пока демократы контролировали как Сенат, так и Палату представителей.

Напомним, главарь наемников "Вагнера" Евгений Пригожин начал военный переворот вечером 23 июня. Боевики пересекли госграницу РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км. Вечером 24 июня Пригожин решил прекратить бунт после переговоров с Александром Лукашенко.