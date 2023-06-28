Підтримка озброєння України серед американців різко зросла після бунту Пригожина

Переважна більшість американців підтримують надання зброї Україні для захисту від Росії та вважають, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США бажання захищати інтереси США та союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Reuters/Ipsos .

Дводенне опитування, яке завершилося 27 червня, виявило різке зростання підтримки озброєння України: 65% респондентів схвалюють постачання порівняно з 46% у травневому опитуванні.

Згідно з останнім опитуванням, 81% демократів, 56% республіканців та 57% незалежних виступають за постачання американської зброї в Україну.

Опитування було проведено лише через кілька днів після того, як Євген Пригожин, ватажок групи найманців "Вагнера", підняв, а потім скасував заколот.

Політика США

Висновки опитування, мабуть, забезпечують твердішу підтримку політики президента США Джо Байдена, яка полягає в тому, щоб робити "все можливе", щоб допомогти Україні повернути територію, яку Росія захопила під час нападу у 2014 році та повномасштабного вторгнення 16 місяців тому.

"Це безперечно підкріплює рішення Байдена йти ва-банк", - сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, який нині працює в Інституті світу США.

"Республіканське керівництво Палати представників та Сенату також підбадьориться від цього", - сказав Тейлор. Деякі праві законодавці-республіканці виступили проти продовження військової підтримки України з боку США.

Адміністрація Байдена схвалила 41 пакет зброї для України на загальну суму понад 40 млрд доларів відтоді, як президент Росії Володимир Путін розпочав вторгнення у лютому 2022 року.

Опитування показало, що 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю і здатність захищати наші інтереси, наших союзників і самих себе".

В інших результатах опитування йдеться, що переважна більшість американців - 67% і 73% - з більшою ймовірністю підтримають кандидата на президентських виборах у США наступного року, який продовжить військову допомогу Україні та того, хто підтримує альянс НАТО.

Онлайн-опитування Reuters/Ipsos було проведено по всій країні, в ньому взяли участь 1004 дорослих, у тому числі 400 демократів та 383 республіканці. Помилка репрезентативності 4%.

Допомога Україні

Загалом Палата представників та Сенат схвалили військову та іншу допомогу Україні на суму понад 113 млрд доларів після вторгнення Росії у лютому 2022 року. Усі чотири транші допомоги пройшли за рішучої підтримки як республіканців, так і демократів, хоча всі вони були схвалені, доки демократи контролювали як Сенат, так і Палату представників.

Нагадаємо, ватажок найманців "Вагнера" Євген Пригожин розпочав військовий переворот увечері 23 червня. Бойовики перетнули держкордон РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км. Увечері 24 червня Пригожин вирішив припинити бунт після переговорів із Олександром Лукашенком.