Підтримка лікарень і армії: Дубіль розповів про роботу фонду "Надія" під час війни

Голова наглядової ради Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" та перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль разом зі своєю командою щодня підтримує українських військових та медиків.

За час повномасштабної війни вони здійснили сотні гуманітарних місій, доставляючи критично важливу техніку та обладнання на фронт.

Дубіль розповідає, що займався благодійністю все життя, підтримуючи лікарні і громади, за часів пандемії й ще до COVID-19, але війна значно посилила цю діяльність.

"Ми зрозуміли: армія, медики та люди в прифронтових регіонах потребуватимуть допомоги щодня", - каже він.

Команда зосередилася на підтримці медичних закладів, особливо в прифронтових зонах, передаючи апарати МРТ, КТ, УЗД, рентген-апарати, а також пристрої для серцево-легеневої реанімації EasyPulse. Ці пристрої, за його словами, рятують життя в найскладніших умовах.

"Паралельно ми доставляли медичні вантажі й у лікарні інших областей, де різко зросло навантаження через обстріли та велику кількість переселенців. Цей напрямок допомоги триває і сьогодні", - каже Валерій Дубіль.

Окрім медичної допомоги, Дубіль з командою регулярно постачають на фронт техніку для військових.

Особливу увагу приділяють засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ), адже, за словами волонтера, вони є першочерговою потребою фронту.

"Засилля ворожих ФПВ-дронів нищить нашу логістику... під прицілом опиняються медичні евакуаційні групи", - зауважує він. Загалом від початку повномасштабної війни ЗСУ отримали від фонду понад 300 сучасних РЕБ-систем.

Також команда Дубіля передає військовим автомобілі, сотні різних типів безпілотників, станції управління, станції Starlink, генератори, потужні зарядні станції, комплекти оптоволокна, шоломи з камерами, тепловізори, комп’ютерну техніку та інше обладнання. Лише за 2025 рік поставлено 800 одиниць різної військової техніки.

"Ця допомога спрямовується для Головного управління розвідки під керівництвом Кирила Буданова, для Державної прикордонної служби, бойових підрозділів Національної поліції, Нацгвардії, Збройних сил України. Усе це ми доставляємо на передову і передаємо в руки бійцям переважно на найгарячіші ділянки фронту - Запорізький, Донецький, Сумський, Харківський та Херсонський напрямки", - акцентував Дубіль.

На запитання, що його мотивує, Валерій Дубіль відповів, що його тримають люди.

"Наші хлопці й дівчата на передовій. Дивлячись їм в очі, я бачу віру... Я теж живу з вірою - у Бога, у наших людей, у перемогу", - розповів він.