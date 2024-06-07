Поддержка из другой части планеты. Какую помощь Украина успела получить от Австралии

Австралия расположена на расстоянии в почти 13 тысяч километров от Украины, но после начала полномасштабного вторжения россиян Канберра не осталась в стороне и стала активно помогать Киеву. Речь идет не только об оружии, но и об энергетической поддержке.

Какую помощь получила Украина от Австралии за время полномасштабной войны - в материале РБК-Украина .

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Поставки оружия

Гуманитарная и энергетическая помощь

Поставки оружия

После 24 февраля 2022 года Австралия начала помогать Украине с вооружением и уже через месяц стало известно о первом пакете военной помощи на более чем 15 млн долларов.

Позже украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко сообщил, что Австралия передала Украине 20 бронетранспортеров Bushmaster. Стандартная конфигурация Bushmaster обеспечивает защиту экипажа от 7,62 мм и 5,56 мм пуль стрелкового оружия, противопехотных мин, которые содержат до 9,5 кг тротилового эквивалента.

Уже в апреле Австралия объявила о новом пакете военной помощи, в который вошли артиллерийские гаубицы M777 и боеприпасы к ним. В середине лета Канберра анонсировала передачу бронетранспортеров M113 для украинской армии, а также бронемашин Bushmaster, которые на тот момент уже использовались на поле боя в Донецкой и Луганской областях.

Через несколько месяцев Австралия снова передала Украине бронемашины Bushmaster, а также направила контингент инструкторов для обучения украинских войск на территории Европы.

В течение 2023 и части 2024 года Австралия продолжила оказывать Украине военную поддержку, речь шла об оборудовании для разминирования, портативных рентгеновских аппаратах, 3D-принтере из металла и системах противодействия дронам.

Позже стало известно о поставках все тех же бронемашин M113, грузовиков, прицепов, антидронового комплекса Slinger, катеров Sentinel 830R RHIB, переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG, которые способны уничтожать цели врага на расстоянии 9 тысяч метров. Впоследствии Австралия присоединилась к коалиции дронов для Украины.

При этом не всю помощь, которую хотела бы получить Украина, смогла передать Австралия. Страна отказалась передавать истребителей F-18 Hornet и вертолеты Taipan, которые Канберра решила утилизировать.

Также украинский посол призвал передать для ВСУ танки Abrams, но пока что такого решения принято не было.

Гуманитарная и энергетическая помощь

Кроме оружия Австралия помогает Украине и в других сферах. В прошлом году страна выделила 110 млн долларов, из которых часть была выделена на гуманитарную помощь, а именно на обеспечение жилья, медицинские услуги, воду и санитарные нужды.

Уже в этом году стало известно, что австралийское правительство выделит еще 31 миллион долларов на поддержку Украины - 20 миллионов долларов в энергетический фонд и 11 миллионов долларов в качестве дополнительной гуманитарной помощи.

При этом Австралия один раз отправляла Украине партию угля, но во второй раз отказалась это делать. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что в конце прошлого года Украина снова обратилась к Австралии за аналогичной помощью, но он решил предоставить Киеву финансы. Речь идет о 32,5 млн долларов.

Альбанезе сказал, что Австралия решила не передавать новую партию угля Украине из-за того, что страна расположена достаточно далеко и Киев сам может найти энергоресурсы где-то ближе.