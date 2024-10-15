Підтримайте воїнів! Збір на автівки та РЕБ для бійців 123 бригади ТрО

"Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань ми потребуємо вашої допомоги у вигляді 2 автомобілів та 4 портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом. Слава Україні!" - звернулися до українців бійці.

Мета: зібрати 800 000 гривень на придбання мобільних РЕБ (робочий діапазон від 300 до 1030 МГц) та позашляхових автівок, для евакуації поранених та виконання бойових завдань.

Для того, аби допомогти військовослужбовцям, необхідно:

перейти за посиланням на "банку": https://send.monobank.ua/jar/9HAkRQnqa3

або ж задонатити на банківську картку за номером: 5375 4112 1861 5784

Оберіть зручний для вас спосіб оплати та допоможіть воїнам. І пам'ятайте, що кожен внесок важливий та наближає нас до перемоги!

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