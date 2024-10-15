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Поддержите воинов! Сбор на автомобили и РЭБ для бойцов 123 бригады ТрО

Фото: открыт сбор для бойцов, воюющих на Угледарском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Объявлен сбор для бойцов 255 отдельного батальона 123 бригады территориальной обороны, которые дают отпор врагу на Угледарском направлении. Средства необходимо собрать на два внедорожника и четыре портативных средства РЕБ.

Детальнее о сборе - читайте ниже в материале РБК-Украина.

"Для сохранения жизни наших людей и успешного выполнения задач мы нуждаемся в вашей помощи в виде 2 автомобилей и 4 портативных средств радиоэлектронной борьбы. Преодолим врага вместе. Слава Украине!" - обратились к украинцам бойцы.

Цель: собрать 800 000 гривен на приобретение мобильных РЭБ (рабочий диапазон от 300 до 1030 МГц) и внедорожных автомобилей для эвакуации раненых и выполнения боевых задач.

Для того, чтобы помочь военнослужащим, необходимо:

  • перейти по ссылке на "банку": https://send.monobank.ua/jar/9HAkRQnqa3
  • или же задонатить на банковскую карту по номеру: 5375 4112 1861 5784

 

Выберите удобный способ оплаты и помогите воинам. И помните, что каждый вклад важен и приближает нас к победе!

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

 

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